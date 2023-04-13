Üniversite adayları sınava Millet Kütüphanesindeki "Raunt" sistemiyle hazırlanıyor

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencisi Barış Özer de Raunt programıyla birçok içeriğe ücretsiz ulaşabildiğini kaydetti. Hayalinin Orta Doğu Teknik Üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği bölümünü kazanmak olduğunu belirten Özer, "Program, üniversite sınavında çıkabilecek sorulara karşı beklentimin oluşmasını sağladı. Bu programın beni bir adım daha öne geçirdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sınava hazırlanan Hüseyin Efe Akyıldız da programın öğrencilere geniş imkanlar sunduğunu belirterek, "Çıkmış ve kritik sorular sınavlara daha iyi hazırlanmamızı sağlıyor. Özellikle konuların özet halinin yer alması daha çok işime yarıyor." dedi.