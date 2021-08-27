Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS Üniversitelerin boş kontenjanları listesi 2021!

İlk tercihlerin sonuçları milyonlarca aday tarafından merakla beklenirken öte yandan adayların bir kısmı ise baraj puanı düşürülen ikinci tercihler için geri sayıma geçti. YKS sınavının bu yıl zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle binlerce kişi barajın altında kalmıştı. Bu kapsamda açık kontenjanlara göre tercihler ÖSYM'nin açıkladığı tarihlerde gerçekleşecek. Bu noktada ise "YKS Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte üniversite boş kontenjanlar listesi ile tüm detaylar...