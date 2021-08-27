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Haberler Eğitim Haberleri Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS Üniversitelerin boş kontenjanları listesi 2021!
Giriş Tarihi: 27.8.2021 07:32

Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS Üniversitelerin boş kontenjanları listesi 2021!

Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS Üniversitelerin boş kontenjanları listesi 2021!

YKS tercih sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ederken ikinci tercihler için gözler üniversitelerin boş kontenjanlarına çevrildi. 140 puan alan adaylar bilindiği üzere bu tercihlerde açık kontenjanlı okullara başvurularını sağlayacak. Hal böyleyken “YKS Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Okullar ilk yerleştirmelerin sonucunda detayları paylaşacak. İşte 2021 YKS üniversite boş kontenjanları listesi ve son dakika gelişmeleri...

İlk tercihlerin sonuçları milyonlarca aday tarafından merakla beklenirken öte yandan adayların bir kısmı ise baraj puanı düşürülen ikinci tercihler için geri sayıma geçti. YKS sınavının bu yıl zorluk derecesinin yüksek olması nedeniyle binlerce kişi barajın altında kalmıştı. Bu kapsamda açık kontenjanlara göre tercihler ÖSYM'nin açıkladığı tarihlerde gerçekleşecek. Bu noktada ise "YKS Üniversitelerin boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. İşte üniversite boş kontenjanlar listesi ile tüm detaylar...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları sorgulama

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin boş kontenjanlarını açıklaması bekleniyor. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS Üniversitelerin boş kontenjanları listesi 2021!
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