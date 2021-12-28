Üniversite hazırladı Google tanıtacak

DÜNYANIN her yerinden iş ortağı olduğu kuruluşların kültürsanat eserlerine sayfasında yer veren Google
Arts & Culture, Türk mutfak kültürünün tanıtımı için harekete geçti. Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile işbirliği anlaşması imzalandı. Üstelik teklif de Google'dan geldi. Bu kapsamda Türkiye
'nin bütün yöreleri sayfada bilim, sanat ve kültür ağırlıklı olarak dünyaya tanıtılacak.
YEMEĞİN PROFESÖRÜ
Google ve Yeditepe Üniversitesi arasındaki işbirliği, Türk mutfak kültürünü dünyaya tanıtmak için Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen
'e teklif götürülmesiyle başladı. Prof. Dr. Özilgen'in Gastoartoloji konsantrasyon programıyla birlikte yürüme önerisiyle de kapsamlı bir projeye dönüştü. Google Arts & Culture, Prof. Dr. Sibel Özilgen'i "Türk yemeklerini bilime dönüştüren profesör" olarak tanımlıyor.
DÜNYADA BİR İLK
Google Arts & Culture'da ayrılan özel platformda, akademik çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen proje ve derslerden oluşturulmuş hikâyeler, sergiler ve fotoğraflar bulunuyor. Özilgen, programın önceliğinin Türk mutfak kültürünün her yönüyle dünyaya tanıtılması olduğunu kaydederek "Bu milli görevin gerçekleştirilmesinde kurumumuzun tercih edilmiş olması bizim için gururdur. Yeditepe Üniversitesi bu alanda proje ortağı olan dünyadaki tek üniversitedir" dedi. SABAH