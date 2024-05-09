Üniversite öğrencilerinden Filistin’e Destek Gösterisi

Koç Üniversitesi Öğrencileri'nin okul meydanında düzenlediği Filistin'e Destek Gösterisinde yapılan basın açıklaması şöyle:

Siyonist rejimin uzun yıllardır Filistin'de gerçekleştirdiği zulüm 8 ayı aşkın bir süredir artarak devam etmekte olup soykırıma varan bir boyuta ulaşmıştır. 7 Ekim'den bu yana terör rejimi İsrail tüm insanlığın gözü önünde; bebek, çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin 35 binden fazla masum insanı vahşice katletmiştir. Bu süre zarfında Gazze'deki tüm okullar, üniversiteler, mabetler ve hastaneler yerle bir edilmiş; on binlerce öğrenci, öğretmen, öğretim görevlisi, din adamı, doktor ve sağlık personeli şehit edilmiştir. Zalim İsrail, tüm bunlar yetmezmiş gibi, güvenli bölge olarak adlandırdığı ve 1,5 milyon insanın göç etmeye mecbur kaldığı Refah bölgesine, ABD hükümeti desteği ile yeni bir katliam planlamaktadır.

Başta masum Gazze halkına bu soykırımı yapanları lanetliyoruz. İnsan hakları ve özgürlüklerden yana olmak yerine zulme ve zalime destek verenleri ve seyirci kalanları şiddetle kınıyor, gücümüz nispetinde tüm mazlumların yanında olduğumuzu duyurmak istiyoruz.

Katil ve terör rejimi İsrail'in uyguladığı bu soykırım, bizlerde olduğu gibi maşeri vicdanda infial uyandırmış, başta Columbia ve Harvard üniversitelerinde olmak üzere ABD'nin diğer önde gelen üniversitelerine dalga dalga yayılarak barışçıl bir şekilde soykırım karşıtı protesto eylemleri başlamıştır. Ancak kendini özgürlükler ülkesi olarak tanıtan ABD hükümeti, Gazze'deki soykırımı kınayan üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karşı orantısız bir güç ve şiddet ile müdahalede bulunmaktadır. Vicdan sahibi üniversite öğrencilerine ve öğretim üyelerine karşı uygulanan zorbalık, tehdit, gözaltı ve işe son verme gibi yıldırma girişimleri, temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak tarihe geçecektir.

Bizler Koç Üniversitesi öğrencileri olarak mazlumların haklarını savunma konusunda kendini sorumlu hisseden vicdan sahibi tüm akademisyen ve öğrencilerin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. İnsanlık onuru için tüm dünya liderlerini, Gazze'de yaşanan bu soykırımı derhal sonlandırmaya, barış yanlısı öğrenci ve öğretim üyelerine karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz. Koç Üniversitesi ailesinin üyeleri olarak herkesi bu insanlık dramına karşı tarihin doğru tarafında yer alarak insanlık namına duyarlı olmaya davet ediyoruz.