Üniversiteler 7 milyon öğrenci kapasitesine ulaştı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite kontenjanların doluluk oranının yüzde 99.8'e ulaştığını duyurdu. Özvar, ODTÜ'de düzenlenen 'Uluslararası Kariyer Günleri'ne katıldı. Türkiye'nin 208 üniversite, yaklaşık 185 bin akademisyen ve 7 milyona ulaşan öğrencisiyle son derece büyük kapasiteye ulaştığını söyleyen Özvar, "Bu kapasiteye ulaşılmasında son 20 yılda yükseköğretim sistemimize yapılan yatırımların katkısı hayati önemde. Ülkemizde yükseköğretime erişim talebi güçlü şekilde devam ediyor. 2023 yılında 3.5 milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurdu. Üniversite kontenjanların doluluk oranı açık öğretim öğrencileriyle birlikte yüzde 99.8 gibi son derece yüksek seviyeye ulaştı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan aday sayısı da yaklaşık 3 milyon civarında. Genç ve dinamik nüfusumuzun üniversiteye erişim talebi canlılığını koruyor" diye konuştu.Üniversitelerin uluslararası alandaki saygınlığını ve görünürlüğünü yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Özvar, "YÖK'ün gelecek vizyonunda önemli yer tutan hususlardan birisi de istihdam. Piyasayla, istihdamla, kültür, sanat ve edebiyatla bağı azalmış programları kademeli olarak dönüştürme yolunda somut adımlar atıyoruz. Son dönemde üzerinde titizlikte çalıştığımız konulardan birisi mikro yeterlilik. Geleneksel öğrenme programlarından farklı olarak okul ve dersler dışında kamu ya da özel hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan mikro yeterliliklerin esnek ve kapsayıcı öğrenme için önemli fırsatlar sunması bekleniyor. Avrupa Yükseköğretim Alanındaki düzenlemelerle uyumlu usul ve esaslar belirlemek üzere paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı ve mikro yeterliliklerin kredilendirilmesi sürecini başlatmayı ümit ediyoruz" ifadesini kullandı.