“Üniversiteler ile sanayiyi buluşturmak lazım”

Toplantıda "Yerelden Küresele Sürdürülebilirliğinin Dönüşümü" konulu panel düzenlendi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, eski devlet bakanları Eyüp Aşık, Burhan Kara, Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bilici ile çok sayıda davetli katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Global Başkanı Enver Yücel, sene boyunca üniversitenin 25. yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in 100. yılına armağan olarak 'Sürdürülebilir Geleceği Şekillendirme' amacına hizmet eden etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti. Bu kapsamda Adana'da sektörden, yerel yönetimlerden, akademiden uzmanlar bir araya geldiklerini söyledi.

Konuşmasında üniversitelerin amfilerden çıkıp dışarıya açılması gerektiğine dikkat çeken Yücel, "Değişimin öncüsü, lokomotifi eğitimdir. Yükseköğretimde de amfilerden dışarı çıkmamız lazım. Çünkü yükseköğretim dünyada değişiyor ve değişmek zorunda. Sanayi ve endüstride yetişmiş eleman bulmakta sıkıntılar yaşanmaktadır. Üniversiteyi sanayi ile buluşturalım. Teknoloji transfer ofisleri kuralım. Endüstri personel bulmakta zorlandığı zaman, üniversiteye başvursun. Üniversitedeki öğrenciler akademisyenle de uygulamayı endüstride yapsın" dedi.

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise dünyanın önemli bir değişim ve dönüşümün içinde olduğunun altını çizdi. Kıvanç, "Kimi kesimler buna ikiz dönüşüm diyor. Bu değişim karbonsuzlaşma ve dijitalleşme olarak ikili bir denge içinde ilerliyor. Firmalarımızın mevcut koşullarla mücadelesi sürerken, tüm dünyada iş yapma modellerinde köklü değişiklikler yaşanıyor. Bu nedenle küresel ekonomiye uyum yeteneğimizi hızla geliştirmemiz gerekiyor. Bugün sağlıktan tarıma, sanayi üretiminden lojistiğe, nihayetinde eğitimden sosyal yaşama kadar; iklim değişikliği hayatımızın her alanını derinden ilgilendiriyor" diye konuştu.