Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır hale geldi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği'nin Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Birliğe üye üniversite rektörlerinin katıldığı toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özvar, Türk üniversitelerinin son yıllarda daha görünür ve tanınır hale gelmeye başladığını, üniversitelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim diplomasisini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan kurumların başında geldiğini söyledi.

Trakya Üniversiteler Birliği'nin, üniversiteler arasındaki akademik iş birliğini güçlendirip, eğitim-öğretimin kalitesini arttırmayı desteklediğini belirten Prof. Dr. Özvar, "Biz Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerin kendi aralarında tatlı bir rekabette olmasını istediğimiz kadar üniversitelerimizin birbiriyle iş birliği içerisinde olmasını da fevkalade önemli buluyoruz. Rekabetin iş birliğiyle birlikte yürümüş olması, üniversitelerimizin eğitim öğretim kalitesine, akademik faaliyetlerin üretkenliğine fevkalade önemli katkı veriyor. Bu bakımdan tatlı rekabetle birlikte, birlikte çalışmak, birlikte yürümek en az rekabet kadar önemli. Bu bakımdan üniversitelerimizin bu birliklerini, Yükseköğretim Kurulu olarak desteklediğimizi burada sizlerle paylaşmak isterim" dedi.

'ÜNİVERSİTELERİN BALKAN COĞRAFYASIYLA DAHA SIKI İŞ BİRLİKLERİ KURMASINI ARZU EDİYORUZ'

Prof. Dr. Özvar, açıklamasında, "Trakya Üniversiteler Birliği'nin Yükseköğretim Kurulu'nun temel amaçlarından bir tanesine çok önemli bir katkı verdiğini düşünüyoruz. O da uluslararasılaşmak, yani üniversitelerimizin kendi bulunduğu muhitin dışında, ülkemizin sınırları dışında diğer üniversitelerle, diğer akademik çevrelerle etkileşim içine girmesine en çok hizmet eden birliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Başta Trakya Üniversitesi olmak üzere diğer üye üniversitelerimizin bilhassa Balkan coğrafyasında bulunan üniversitelerle olan münasebetleri fevkalade takdire şayan bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak birlik üyesi üniversitelerimizin bilhassa Balkan coğrafyasında üniversitelerle daha sıkı iş birlikleri kurmalarını arzu ediyoruz. Başta sağlık olmak üzere bilişim ve mühendislik alanında bu coğrafyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği yapmalarını teşvik ediyoruz. Bundan sonra da Yükseköğretim Kurulu olarak sözünü ettiğim bu üç alanda üniversitelerimizin Balkan üniversiteleriyle olan ilişkilerinin arttırılması hususunda daha yakın temasların ve ortak çalışmaların ortaya konulması konusunda her türlü idari ve kurumsal desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Prof. Dr. Özvar, konuşmasında, "Türk üniversiteleri, son yıllarda gerek ulusal, gerek uluslararası çevrelerde daha tanınır, daha görünür hale gelmeye başladı. Bunun burada kalmamasını, üniversitelerimizin öncelikle yakın coğrafyamızda, sonra giderek uzaklaşan bir coğrafi alanda daha da tanınır hale gelmesini arzu ediyoruz. Bilhassa Balkan coğrafyasında bu bölgelere daha fazla sayıda öğrencinin gelerek burada eğitim almasını, yetişmesini arzu ediyoruz. Bununla alakalı olmak üzere almış olduğumuz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş olduğumuzu da sizlerle paylaşmak arzu ederim. Yükseköğretim, ülkemizin en önemli alanlarından bir tanesidir. Üniversitelerimiz bu alanda devletimize ve ülkemize hizmet etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlerin devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ'

Prof. Dr. Özvar, açıklamasının devamında, "Türkiye'nin yumuşak güçlerinden bir tanesi, inanıyoruz ki üniversitelerdir. Üniversiteler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim diplomasisini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan kurumların başında gelmektedir. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak bilim diplomasisinin Türk diplomasisi içerisinde son yıllarda giderek artan ağırlığını görüyoruz ve bunu destekliyoruz. Bundan sonra da bilim diplomasisi alanında üzerimize düşen bütün görevleri, bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi, bundan sonra da getireceğimizi sizlerle paylaşmayı arzu ederim" ifadelerini kullandı. Birlik toplantısı, Prof. Dr. Özvar'ın açıklamalarının ardından, basına kapalı olarak yapıldı. Prof. Dr. Özvar, Trakya Üniversitesi'nin Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen senato toplantısına da katıldı.