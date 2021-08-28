Giriş Tarihi: 28.8.2021

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor CEYDA KARAASLAN

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacağını açıkladı. Özvar, salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modelinin de örgün programlarda kullanılmaya devam edilebileceğini söyledi