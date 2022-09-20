Ünıversiteli gençlerden temiz su projesi

Ünıversite son sınıf öğrencileri Mevlüt Arkan, Mehmet Can Akın ve Utku Gökyer mezuniyet projeleri kapsamında güneş enerjisi kullanarak deniz suyundan içme suyu üretebilen bir cihaz geliştirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi enerji sistemleri mühendisliği bölümü öğrencilerinin Doç. Dr. Erdem Günay danışmanlığında geliştirdikleri projede, deniz suyu güneş enerjisi kullanılarak arıtılıyor. Böylece deniz suyunun fosil enerji kullanılarak arıtıldığı yöntemlere sürdürülebilir bir alternatif sunuluyor. Arkan "Projemiz temiz su kaynağı az olan ve temiz suya erişmek için fosil kaynaklı arıtma yöntemlerini kullanan ülkeler için alternatif bir arıtma yöntemi olabilir" dedi. Akın "Yerleştirdiğimiz fresnel lensler sayesinde güneş ışığını tek noktaya toplayarak içerdeki buharlaşmayı artırıyoruz" diye konuştu. Utku Gökyer ise dünyada temiz su kaynaklarının giderek azaldığını, temiz suya erişimi olmayan insanların hayatını bu projeyle kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.