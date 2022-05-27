Üniversiteliler, Growtech Kampüste etkinliğinde buluştu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen etkinlik hakkında bilgi veren Growtech Fuar Direktörü Engin Er, tarım sektöründe bulunan işletmelerin Ziraat Fakültesi öğrencileriyle tanışması ve sektöre kazandırılması için önemli bir imkan sunduklarını söyledi. Tarım sektörünün eğitimli ve donanımlı insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu dile getiren Engin Er, "Growtech Kampüste etkinliği, öğrencilerin farklı ve profesyonel bakış açılarından faydalanabilmesi, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmesi, yaşamlarına mesleki anlamda yön verebilmesi için bir fırsat sunuyor. Bu etkinlik öğrencilerin, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan tarım sektöründe değerlendirilmesi için iş başvuru süreçlerini öğrenmesi, iş mülakatlarını yönetebilmesi, firmaları tanıması ve bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak için planlandı" diye konuştu.

TARIM SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ

Growtech Kampüste etkinliğine 60'a yakın firmanın katıldığını söyleyen Er, şöyle devam etti: "Firmalar kendilerine ayrılan alanlarda ürün tanıtımı yapmadan, İnsan Kaynakları veya işe alım yapan departmanları ile etkinliğe katıldı. Katılan firmalar bulundukları sektörü ve firmalarını tanıtarak, ilgili öğrencilerin CV'lerini toplayarak bire bir görüşme imkanı buldu. Etkinlikte tarım sektörüne ilişkin sunumlara da yer verildi. Sektörde yer alan firmalar organizasyonları için gerekli insan kaynağını en doğru yer olan üniversitede bulma şansı yakaladı"

AYRINTILI SUNUMLAR YAPILDI

Açılış konuşmalarının ardından SERKONDER Y.K Başkanı Halil Kazan: 'Türkiye'de Seracılık ve Alternatif Enerji Kaynakları', TÜRKTOB Y.K Başkanı Savaş Akcan: 'Gıda Savaşlarını Tohum Kazanacak - Geleceğin Mesleği Tohumculuk', GÜİD Y.K Başkan Yardımcısı Gökhan Uzunoğlu: 'Her Geçen Gün Büyüyen Gübre Sektörü' ve BASUSAD Y.K Başkanı Rahmi Çakarız: 'Türkiye'de Tarımsal Sulamada Dünümüz, Bugünümüz, Yarınımız' başlıklarında ayrıntılı sunumlar gerçekleştirdi.

SEKTÖREL FARKINDALIK SAĞLAYACAK

Tarım sektörünün ülkemiz adına öneminin son yıllarda daha çok ortaya çıktığını vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan da, Growtech işbirliğiyle önemli bir bilgi paylaşımı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Etkinliğin tüm katılımcılara fayda sağladığına dikkat çeken Prof. Dr. Erkan, "Growtech Kampüste etkinliği öğrenciler açısından çok yararlı bir uygulama. Tarım sektöründe hizmet veren firma temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi.

3'üncü sınıf öğrencilerinin staj yeri bulmak için firmalarla köprü kurmalarında önemli bir rol oynuyor. Öğrencilerin kariyerleri için de imkan sunuyor. Öğrencilerimiz firmalarla birebir görüşüp CV bırakarak kariyerleri için de önemli bir adım atmış oluyorlar. Firmalar da, daha sonra kullanmak üzere bir insan kaynağı veritabanı ediniyor. Hem firmalar hem de öğrencilerin yüz yüze görüşme sağlamaları ve sektörel gelişmeleri takip edebilmeleri için önemli bir platform" dedi.