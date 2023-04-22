Üniversiteliler ‘on-line eğitim’ dedi

Asrın felaketinin ardından depremzedelerin üniversite yurtlarına yerleştirilmesi amacıyla verilen on-line eğitim kararına yönelik muhalefetin propagandası YÖK verileriyle çöktü. YÖK'ün 3 Nisan'dan itibaren hibrit eğitime geçme kararıyla Ankara'daki 13 devlet ve vakıf üniversitesinde kayıtlı 169 bin 338 üniversite öğrencisinden sadece yüzde 18'i yani 31 bin 858'i yüz yüze eğitim için üniversitelerine başvurdu. Muhalefetin "Üniversiteliler yüz yüze eğitim istiyor, hükümet protestoları önlemek için yüz yüze eğitimi durdurdu" algısı da böylece boşa düştü.