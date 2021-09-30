Unsur eş anlamlısı nedir? Unsur kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe derslerinin ilk öğretilen ve lise de dahil olmak üzere devamlı işlenen konulardan biri de eş anlamlı kelimelerdir. Günlük hayatta kolaylık sağlayan bu kelimeler aynı zamanda kelime dağarcığının da zenginleşmesine katkı sağlamaktadır.

UNSUR KELİMESİNİN ANLAMI

Unsur kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır ve birden fazla eş anlamlı karşılığı vardır. TDK'ya göre unsur kelimesi "öge" anlamına gelmektedir.

UNSUR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Unsur kelimesini karşılayacak birkaç eş anlamı vardır. Eleman, öge, faktör ve prensip kelimeleri unsur kelimesinin eş anlamlılarıdır.

UNSUR KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER