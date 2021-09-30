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Giriş Tarihi: 30.9.2021 10:02

Unsur eş anlamlısı nedir? Unsur kelimesinin eş anlamlısı

Unsur eş anlamlısı nedir? Unsur kelimesinin eş anlamlısı

Eş anlamlı kelimeler içerisinde unsur kelimesi de vardır. Unsur kelimesi yerine de farklı kelimeler kullanarak aynı anlamı ifade edebilmek mümkün. Peki, unsur eş anlamlısı nedir?

Türkçe derslerinin ilk öğretilen ve lise de dahil olmak üzere devamlı işlenen konulardan biri de eş anlamlı kelimelerdir. Günlük hayatta kolaylık sağlayan bu kelimeler aynı zamanda kelime dağarcığının da zenginleşmesine katkı sağlamaktadır.

UNSUR KELİMESİNİN ANLAMI

Unsur kelimesi eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır ve birden fazla eş anlamlı karşılığı vardır. TDK'ya göre unsur kelimesi "öge" anlamına gelmektedir.

UNSUR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Unsur kelimesini karşılayacak birkaç eş anlamı vardır. Eleman, öge, faktör ve prensip kelimeleri unsur kelimesinin eş anlamlılarıdır.

UNSUR KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Tabloyu tamamlayabilmek için çizimle ilgili tüm ögeleri halletmen gerekir.
  • Tembel olmamak için bu unsurları yerine getirmen önemlidir.
  • Yaptığın işin eksik olmasında pek çok faktör bulunuyor.
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Unsur eş anlamlısı nedir? Unsur kelimesinin eş anlamlısı
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