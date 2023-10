Ursula K. Le Guin Kitapları - Ursula K. Le Guin Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Ursula K. Le Guin'in edebi katkıları, bilim kurgu ve fantezi türlerine olan büyük etkisi ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden yazıları sayesinde edebiyat dünyasında unutulmaz bir yere sahiptir. Ursula K. Le Guin kitapları, sadece bilim kurgu ve fantezi okurları için değil, aynı zamanda geniş bir okuyucu kitlesi için düşündürücü ve etkileyici metinlerdir. Edebiyat sevenler için, Ursula K. Le Guin sözleri, hayatı ve bütün eserleri gibi başlıklardan bahsetmek ilgi çekici olacaktır.

Ursula K. Le Guin Kitapları

Yerdeniz Dizisi

Öteki Rüzgar (The Other Wind), 2004

Yerdeniz Öyküleri (Tales from Earthsea), 2001

Tehanu (Tehanu), Ocak 1996

En Uzak Sahil (The Farthest Shore), Temmuz 1995

Atuan Mezarları (The Tombs of Atuan), Nisan 1995

Yerdeniz Büyücüsü (Wizard of Earthsea), Eylül 1994

Batı Sahili Yıllıkları

Marifetler (Gifts), 2006

Sesler (Voices), Şubat 2008

Güçler (Powers), 2010

Uçuştan Uçuşa (Changing Planes), 2004

Başka Bir Yer,K Kitaplığı, 2002

Hep Yuvaya Dönmek (Always Coming Home), 2002

Bağışlanmanın Dört Yolu (Four Ways to Forgiveness), 2001

Kadınlar Rüyalar Ejderhalar (Makaleler), 1999

Dünyaya Orman Denir (The Word for World Is Forest), Eylül 1996

Rocannon'un Dünyası (Rocannon's World), 1995

Her Yerden Çok Uzakta (Very Far Away from Anywhere Else), 1995,

Başlama Yeri (The Beginning Place), Haziran 1995

Balıkçıl Gözü (The Eye of the Heron), Haziran 1995

Hayaller Şehri (City of Illusions), (Yeni baskısı Yanılsamalar Kenti adıyla yapılmıştır), 1994

Karanlığın Sol Eli (The Left Hand of Darkness), Ekim 1993

Atmacanın Türküsü (Wizard of Earthsea ve The Tombs of Atuan bir kitapta toplanmış), Ekim 1992

Gülün Günlüğü (The Wind's Twelve Quarters ve The Compass Rose'dan alınan öyküler), Mart 1992

Mülksüzler (The Dispossessed: An Ambiguous Utopia) Ocak 1990

Sürgün Gezegeni (Planet of Exile), Ağustos 1999

Kanatlı Kediler Masalı-1 Dört Yavru, Günışığı kitaplığı, Mayıs 2008

Kanatlı Kediler Masalı-2 Yuvaya Dönüş, Günışığı kitaplığı, Mayıs 2008

Kanatlı Kediler Masalı-3 Yeni Arkadaş, Günışığı kitaplığı, Mayıs 2008

Kanatlı Kediler Masalı-4 Kentte Tek Başına, Günışığı kitaplığı, Mayıs 2008

İçdeniz Balıkçısı (A Fisherman Of the Inland Sea), 2007

Lavinia, 2009

Malafrena, Temmuz 2013

Dünyanın Doğum Günü (The Birthday of the World And Other Stories), Eylül 2005

Ursula K. Le Guin Sözleri

1."Bir hırsız yaratmak için bir sahip yaratın. Suç yaratmak istiyorsanız yasalar koyun."

2. "Sen alarmını kursan da kurmasan da sabah olur."

3. "Keşfedilecekler çok uzun süre önce sınırlarına ulaştı. Artık daha fazla gelişme umudu görmüyorum."

4. "Eylem yararsız hale geldiğinde bilgi toplayın. Bilgi yararsız hale geldiğinde yatıp uyuyun!"

Ursula K. Le Guin Hayatı

Ursula K. Le Guin, 21 Ekim 1929'da Berkeley, Kaliforniya, ABD'de doğdu. Ailesi, bilim kurgu yazarı ve antropolog olan babası Alfred L. Kroeber ve yazar annesi Theodora Kroeber tarafından büyütüldü. Ailesinin edebi çevresi ve annesinin yazma yeteneği, Ursula'nın ileride yazar olmasına büyük etki etti. Le Guin, Radcliffe Koleji'nde edebiyat okudu ve burada yaratıcı yazma dersleri aldı. 1951'de Charles Le Guin ile evlendi ve Le Guin soyadını aldı. İki çocukları oldu.

Ursula K. Le Guin, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde bilim kurgu ve fantezi alanında önemli eserler vermeye başladı. 1969'da "Sol Yaka'da Sürgün" adlı eseri yayımlandı ve bu eser, cinsiyet ve toplumsal normların sorgulandığı önemli bir eser olarak kabul edilir. Le Guin, "Hainish Döngüsü" adını verdiği serisiyle tanındı. Bu serinin bir parçası olarak yazdığı "Rocannon'un Dünyası," "Karakediler Dansı," "Yerdeniz Büyücüsü" gibi eserler, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı ve pek çok ödül kazandı.

Yazar, 22 Ocak 2018'de Portland, Oregon'da hayatını kaybetti, ancak eserleri hala geniş bir okuyucu kitlesi tarafından sevilerek okunmaya devam ediyor. Ursula K. Le Guin, edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunmuş ve unutulmaz bir yazar olarak anılmaktadır.