Ursula K. Le Guin Kitapları - Ursula K. Le Guin Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Ursula K. Le Guin'in edebi katkıları, bilim kurgu ve fantezi türlerine olan büyük etkisi ve yaratıcı düşünceyi teşvik eden yazıları sayesinde edebiyat dünyasında unutulmaz bir yere sahiptir. Ursula K. Le Guin kitapları, sadece bilim kurgu ve fantezi okurları için değil, aynı zamanda geniş bir okuyucu kitlesi için düşündürücü ve etkileyici metinlerdir. Edebiyat sevenler için, Ursula K. Le Guin sözleri, hayatı ve bütün eserleri gibi başlıklardan bahsetmek ilgi çekici olacaktır.
Yerdeniz Dizisi
Öteki Rüzgar (The Other Wind), 2004
Yerdeniz Öyküleri (Tales from Earthsea), 2001
Tehanu (Tehanu), Ocak 1996
En Uzak Sahil (The Farthest Shore), Temmuz 1995
Atuan Mezarları (The Tombs of Atuan), Nisan 1995
Yerdeniz Büyücüsü (Wizard of Earthsea), Eylül 1994
Batı Sahili Yıllıkları
Marifetler (Gifts), 2006
Sesler (Voices), Şubat 2008
Güçler (Powers), 2010
Uçuştan Uçuşa (Changing Planes), 2004
Başka Bir Yer,K Kitaplığı, 2002
Hep Yuvaya Dönmek (Always Coming Home), 2002
Bağışlanmanın Dört Yolu (Four Ways to Forgiveness), 2001
Kadınlar Rüyalar Ejderhalar (Makaleler), 1999
Dünyaya Orman Denir (The Word for World Is Forest), Eylül 1996
Rocannon'un Dünyası (Rocannon's World), 1995
Her Yerden Çok Uzakta (Very Far Away from Anywhere Else), 1995,
Başlama Yeri (The Beginning Place), Haziran 1995
Balıkçıl Gözü (The Eye of the Heron), Haziran 1995
Hayaller Şehri (City of Illusions), (Yeni baskısı Yanılsamalar Kenti adıyla yapılmıştır), 1994
Karanlığın Sol Eli (The Left Hand of Darkness), Ekim 1993
Atmacanın Türküsü (Wizard of Earthsea ve The Tombs of Atuan bir kitapta toplanmış), Ekim 1992
Gülün Günlüğü (The Wind's Twelve Quarters ve The Compass Rose'dan alınan öyküler), Mart 1992
Mülksüzler (The Dispossessed: An Ambiguous Utopia) Ocak 1990
Sürgün Gezegeni (Planet of Exile), Ağustos 1999
Kanatlı Kediler Masalı-1 Dört Yavru, Günışığı kitaplığı, Mayıs 2008
Kanatlı Kediler Masalı-2 Yuvaya Dönüş, Günışığı kitaplığı, Mayıs 2008
Kanatlı Kediler Masalı-3 Yeni Arkadaş, Günışığı kitaplığı, Mayıs 2008
Kanatlı Kediler Masalı-4 Kentte Tek Başına, Günışığı kitaplığı, Mayıs 2008
İçdeniz Balıkçısı (A Fisherman Of the Inland Sea), 2007
Lavinia, 2009
Malafrena, Temmuz 2013
Dünyanın Doğum Günü (The Birthday of the World And Other Stories), Eylül 2005
1."Bir hırsız yaratmak için bir sahip yaratın. Suç yaratmak istiyorsanız yasalar koyun."
2. "Sen alarmını kursan da kurmasan da sabah olur."
3. "Keşfedilecekler çok uzun süre önce sınırlarına ulaştı. Artık daha fazla gelişme umudu görmüyorum."
4. "Eylem yararsız hale geldiğinde bilgi toplayın. Bilgi yararsız hale geldiğinde yatıp uyuyun!"
Ursula K. Le Guin, 21 Ekim 1929'da Berkeley, Kaliforniya, ABD'de doğdu. Ailesi, bilim kurgu yazarı ve antropolog olan babası Alfred L. Kroeber ve yazar annesi Theodora Kroeber tarafından büyütüldü. Ailesinin edebi çevresi ve annesinin yazma yeteneği, Ursula'nın ileride yazar olmasına büyük etki etti. Le Guin, Radcliffe Koleji'nde edebiyat okudu ve burada yaratıcı yazma dersleri aldı. 1951'de Charles Le Guin ile evlendi ve Le Guin soyadını aldı. İki çocukları oldu.
Ursula K. Le Guin, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde bilim kurgu ve fantezi alanında önemli eserler vermeye başladı. 1969'da "Sol Yaka'da Sürgün" adlı eseri yayımlandı ve bu eser, cinsiyet ve toplumsal normların sorgulandığı önemli bir eser olarak kabul edilir. Le Guin, "Hainish Döngüsü" adını verdiği serisiyle tanındı. Bu serinin bir parçası olarak yazdığı "Rocannon'un Dünyası," "Karakediler Dansı," "Yerdeniz Büyücüsü" gibi eserler, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırdı ve pek çok ödül kazandı.
Yazar, 22 Ocak 2018'de Portland, Oregon'da hayatını kaybetti, ancak eserleri hala geniş bir okuyucu kitlesi tarafından sevilerek okunmaya devam ediyor. Ursula K. Le Guin, edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunmuş ve unutulmaz bir yazar olarak anılmaktadır.