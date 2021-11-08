Uşak Üniversitesi, prestijli dünya üniversiteleri arasında

Uşak Üniversitesi, Londra yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından 2022 Dünya Üniversiteleri sıralamasında prestijli üniversiteler arasında yer aldı.

"Reporter" statüsü verilen Uşak Üniversitesi, Times Higher Education Emerging Economies University Rankings (THE Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler) sıralamasına dahil edildi. İkinci kez sıralamasını bozmayarak görünürlüğünü arttıran üniversite, geçtiğimiz yıl ise Türkiye'den 49 üniversitenin yer aldığı değerlendirme sonucunda 11'inci sırada yer almıştı.

99 ülkeden bin 600 üniversitenin yer aldığı THE World University Rankings 2022 sıralamalarına dahil edilerek "Reporter" statüsü verilen Uşak Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, başarılarından gurur duyduklarını dile getirerek, "Bu kuruluşun 'Reporter' statüsü, düzenli olarak THE'ya veri sağlayan üniversitelere verilen bir statü, üniversitemizin bu statüde değerlendirilmesinden gurur duyuyoruz. Bu konuda çalışan Uşak Üniversitesi ailesinin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Üniversiteleri derecelendirme konusunda dünyanın en prestijli kuruluşlarından biri olan THE'nin yaptığı sıralamalarda yer almanın, üniversite olarak doğru bir yol izlediğimizin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Ekrem Savaş, "Geçtiğimiz yıl da THE sıralamasında, Türkiye'den 49 üniversitenin yer aldığı değerlendirme sonucunda üniversitemiz, 'Nitelikli Eğitim' alanında 201-300 kategorisinde sıralamaya girerek 11'inci sırada yer almıştı. Bu sene de THE Gelişen Ekonomilerdeki Üniversiteler Sıralamasında verilen bu statü ile sıralamalardaki görünürlüğümüzü artırdık." şeklinde konuştu.