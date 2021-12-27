Uşi Antlaşması Maddeleri, Sonuçları, Tarihi Ve Önemi – Uşi Antlaşması Nedir?

Uşi Antlaşması, Trablusgarp Savaşı devam ettiği sıralarda Balkan Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla gerçekleşmiştir. Bu sebeple Osmanlı Devleri, İtalya Krallığı'ndan barış istemek zorunda kalmıştır. Uşi Antlaşması bu sebeple, İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Leman gölü kıyısında gerçekleşmiştir. Toplam 10 maddeden oluşan bu antlaşmada Osmanlı Devleti, toprak kaybedip taviz vermek zorunda bırakılmıştır.
Uşi Antlaşması, Osmanlı Devleti ve İtalya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Trablusgarp Savaşı devam ederken ortaya çıkan Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmıştır. Bu iki büyük savaşı kontrol edemeyen Osmanlı Devleti, İtalya'dan barış istemek zorunda kalmıştır. Bu antlaşma, İsviçre'nin Leman gölü kıyısındaki Uşi semtinde gerçekleştiği için bu ismi almıştır. Aylar süren barış görüşmelerinin ardından Uşi Antlaşması, 18 Ekim 1912'de imzalanmıştır.
29 Eylül 1911 yılında İtalya, Osmanlı Devleti'ne ekonomik çıkarlarını koruma gerekçesiyle Trablusgarp ve Bingazi'de savaş ilan etmiştir. Trablusgarp'ı ele geçiren İtalya ise, daha sonra Ege Bölgesi'ndeki adaları işgal etmiştir. Bu iki hükümet arasındaki savaş ise, Osmanlı'nın barış istemesiyle sona ermiştir. Her iki hükümetin barış görüşmeleri 13 Temmuz 1912 tarihinde, İsviçre'nin Lozan kentinde başlamış, 18 Ekim 1912'de ise barış antlaşmasıyla birlikte son bulmuştur.
Osmanlı Devleti'nin zorunda kalarak imzaladığı antlaşma, bu devleti olumsuz derecede etkilemiştir. Bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir. Osmanlı'nın zayıflama dönemi hızlanmış ve diğer devletler bundan cesaret almıştır. İtalya ise maddi kayıplar yaşamıştır.
Diğer yandan İtalya, Doğu Akdeniz'de güç elde ederek, Ege denizi üzerinde konumlanma fırsatı bulmuştur. İtalya, Uşi Antlaşması'nda dile getirdiği 12 adaları geri vereceğini taahhüt etmişken, antlaşmanın bu şartına uymamıştır. Böylece İtalya, adaları 2. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'a bırakmıştır.
Osmanlı Devleti'nin imzalamak zorunda kaldığı Uşi Antlaşması, bu devletin toprak kaybedip taviz vermesine yol açmıştır. Başta Mustafa Kemal olmak üzere birçok isim, bu antlaşmayla beraber İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştır. Bunun dışında İtalya'nın sömürgeciliği, Libya halkı tarafından uzun süre benimsenmeyerek, direnişlere sebep olmuştur.
Uşi Antlaşması, Trablusgarp savaşı devam ettiği sırada Balkan Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti, Türk-İtalya savaşı olarak bilinen Trablusgarp Savaşı'nın ardından barış istemek zorunda kalmıştır. Uzun süren görüşmelerin ardından Lozan şehrinin Uşi kasabasında bu antlaşma imzalanmıştır.
Osmanlı Devleti'nin zor durumda kaldığı ve İtalya ile barış antlaşması istediği Uşi Antlaşması, Trablusgarp Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir. İtalyan tarihinde bu antlaşma Lozan antlaşması olarak geçtiği için karıştırılmaktadır.
Uşi Antlaşması, İtalya ve Osmanlı Hükümeti arasında 1912 yılında imzalanmıştır. İtalya'nın sömürgeci topraklar üzerinde yayılmacı bir politika izlemesi, bunun ana nedenlerinden biridir. Bu sebeple Osmanlı'nın Trablusgarp'ı koruyacak gücü elde edememesi, bu antlaşmanın imzalanmasına sebebiyet vermiştir.