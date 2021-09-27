Usta Eş Anlamlısı Nedir? Usta Kelimesinin Eş Anlamlısı

Dilimize Farsçadan geçmiş bir kelime olan 'usta' kelimesinin 6 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Anlamdaş oldukları için cümlede anlam bozukluğu yaratmazken metne farklılık katarlar. Peki usta eş anlamlısı nedir?
USTA KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
- Becerikli (Öz Türkçe bir kelimedir.)
- Ehil (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
- Erbap (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
- Mahir (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
- Uzman (Öz Türkçe bir kelimedir.)
- Üstat (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
Bu kelimeler usta kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Usta ile aynı anlama gelen kelimeler oldukları için cümlede usta yerine kullanıldıkları zaman herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.
Usta kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "expert" ve "master" kelimeleridir.
USTA KELİMESİNİN ANLAMI
Usta kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre birçok tanımı bulunmaktadır:
- Bir zanaatı gerektiği gibi öğrenmiş ve kendi başına yapabilen kimse
- Zanaat öğrencisi
- Zanaatçı unvanı
- İşinin eri, becerikli kişi
- Osmanlı'da saraydaki cariye ve hizmetçilerin kıdemlisi.
USTA KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
- Bu işte usta olduğumu kanıtlamam gerekiyordu.
- Demir ustası siparişimi yarın teslim edecekmiş.
- Usta çırak ilişkisi biraz da baba oğul ilişkisi gibidir.
USTANIN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
- O çok becerikli bir mimardı.
- Odunları tek elle kırabilecek kadar becerikli bir insandı.
- İşinin ehli bir demirciydi, köydeki herkesin sobasını o dövmüştü.
- Ehli irfan bir insandı, dünyevi zevklerden uzak dururdu.
- Bunu biz beceremeyiz, işin erbabına sormak gerekir.
- Bilim insanları ve diğer uzmanların söylediğine göre korona virüsü temas yoluyla bulaşıyor.
- İşin üstadı olduğu için şiirleri ezberden okuyabiliyordu.