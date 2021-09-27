Giriş Tarihi: 27.9.2021 11:24

Usta Eş Anlamlısı Nedir? Usta Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bir işi en iyi yapan kişiden bahsedilen bir konuşmada ya da birine seslenirken bile kullandığımız bir kelime olarak ‘usta’ aslında zanaatkar demektir. Usta kelimesinin kendisi kadar çok kullanılan eş anlamlıları da bulunmaktadır. Bulmacalarda karşımıza çıkabilen usta kelimesinin eş anlamlısı nedir?