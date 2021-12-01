Uydusu ve halkası olmayan gezegen hangisidir? Hangi gezegenlerin uydusu ve halkası yoktur?

Bilim adamları gezegenlerde doğal uyduların nasıl oluştuğuna dair birkaç araştırma yapmışlardır. Bu araştırmalardan biri; galaksinin etrafında, Satürn halkalarına benzeyen diskler birleşerek büyük bir uyduyu oluşturduğudur. Buna göre Uranüs, Jüpiter, Satürn ve Neptün'ün bazı uydularının bu şekilde oluştuğu gözlemlenmiştir. Bir başka araştırmada da, iki gezegenin birbiriyle çarpışmasıyla ortaya çıkan parçaların yeni bir uydu oluşturmasına dayanmaktadır.

UYDUSU VE HALKASI OLMAYAN GEZEGEN

Güneş sistemi, Güneş ve Güneş'in etrafında elips yörüngelerde dolanan gezegen, uydu, kuyruklu yıldız, meteor, asteroit gibi gökcisimlerinin oluşturduğu topluluğa denir. Bu gezegenlerin bazılarında uydu bulunurken bazılarında uydu bulunmamaktadır. Gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür.

Uydusu olmayan gezegenler;

Merkür ve

Venüs'tür.

Gezegen halkası, gezegenlerin çevresinde bulunan halka biçimli katmandır.

Halkası olmayan gezegenler;

Merkür,

Venüs,

Dünya,

Mars'tır.

UYDUSU VE HALKASI OLAN GEZEGENLER

Uydusu olan gezegenler;

Dünya,

Mars,

Jüpiter,

Satürn,

Uranüs ve

Neptün'dür.

Halkası olan gezegenler;

Jüpiter,

Satürn,

Uranüs ve

Neptün şeklindedir.

EN BÜYÜK HALKALI GEZEGEN

Halkalı gezegen dendiği zaman ilk akla gelen Satürn olmaktadır. Çünkü Satürn gezegeninin halkaları büyük ve sayıca oldukça fazladır. Satürn özellikleri şu şekildedir: