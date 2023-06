Uzakdoğu Sporu Karate Do Nedir? Karate Do Hareketleri ve İsimleri Nedir, Kuralları Neler?

Uzakdoğu sporu karate do nedir dendiği zaman çoğunlukla kişilerin gözünde beyaz karate elbisesi ve sinema karakterleri gelmektedir. Çok popüler hale geldiği için karate do nasıl bir spor dalıdır merak ediliyor ve bu da insanları karate do hareketleri ve isimlerini öğrenmek için motive eden bir unsurdur. Peki ya karate do kuralları nelerdir? karate do hakkında detaylı bilgilere yer verdiğimiz içerikte karate do kuşak sıralamasını paylaşmayı da ihmal etmedik

Karate Do Nedir?

Pek çok Uzakdoğu sporu gibi Japon kökenli bir spor ve disiplin olan karate do dünya çapında popülerlik kazanmış olan ünlü bir Uzakdoğu sporudur. Türkiye'de de çok fazla eğitmeni ve sporcusu bulunan bir daldır. En yaygın Uzakdoğu sporudur.

Karate kelimesi boş ellerin sanatı anlamına gelir. Ya da boş ellerle savaşmak şeklinde de toparlanabilir. Do eki ise yol anlamına gelmektedir. Yani Karate do aslında bireysel gelişimin ve disiplinin yolu gibi bir kelime anlamı taşımaktadır.

Karate-Do'nun kökeni Okinawa adalarına dayanır. Okinawa, tarihte Japon samuraylarının silah kullanmasının yasaklandığı bir dönemde, yerli halkın kendi savunma ihtiyacını karşılamak için ileri dövüş teknikleri geliştirdiği bir bölge olarak bilinir. Karate'nin dövüş tekniklerinin temeli de buraya dayanmaktadır.

Karate Do Nasıl Bir Spor Dalıdır?

Pek çok Uzakdoğu sporu gibi karate de sadece bir dövüş sporu olarak tanımlanırsa bu tanımlama eksik olur. Karate hem bir kişisel gelişim rehberi hem bir ahlaki değer hem de bir disiplinel sistemdir. Karate için bir bakıma yaşam felsefesi demek de mümkündür.

Karate Donun Amacı Nedir?

Karate – Do'nun temel amaçlarından bir tanesi karatecilerin kendilerini zapt etmesi ve şiddet yerine barışçıl çözüm yöntemleri arayışında olmasıdır. Yani karate do da tıpkı diğer Uzakdoğu sporları gibi kendi içinde bir felsefeye sahiptir.

Bu spor sadece kişinin dövüş becerilerini geliştirme amacı taşımaz. Karate, aynı zamanda kişiye kendini tanıması, karakterini geliştirmesi ve ahlaki değerlerini daha uç noktaya taşıması için bir fırsattır. Karate yapan kişilerin öz disiplininde çok hızlı ve yüksek bir iyileşme görülmektedir.

Karate Do Hareketleri ve İsimleri

Karate do sabit hareket ve isimlere sahip değildir. Karate do pek çok okulda ve öğretim merkezinde gençlere öğretilir ve uygulanır. Buralarda öğrencilere birbirinden farklı stiller ve tarzlar öğretilir. Bunların hemen hepsi de farklı isme sahiptir. Fakat genel olarak karatede öğretilen ve kullanılan stiller aşağıdaki şekildedir.

Goju – Ryu

Wado – Ryu

Shito Ryu

Karate Do Kuralları

Karate do kuralları her ne kadar eğitim düzeyine, okul ya da hangi eğitim öğretim felsefesinin benimsediğine göre değişmekte olsa bile resmi müsabakalarda ve amatör müsabakalarda çoğunlukla aşağıda listelenen kurallar geçerlidir.

Saygı: karatede saygı olmazsa olmazdır. Öğrenciler öğretmenlere ve diğer öğrencilere mutlaka saygılı olmalıdırlar. Aynı şekilde rakiplere de saygı esastır. Güvenlik: karate insanlara zarar vermeyi değil, insanları iyileştirmeyi amaçlar. Bu nedenle karatede güvenlik çok önemlidir. Kontrollü hareket etmek, uyumlu çalışmak ve gereken korumaları giymek önemlidir. Hijyen: karate yapacak kişiler temiz şekilde pratiklerini yapmalı ve kişisel hijyenlerine özen göstermelidirler. Özellikle tırnaklar rakibe zarar vermemesi açısından kısa ve temiz olmalıdırlar. Yarışma kuralları: karate yarışmalarında yarışmanın güvenli, adil ve eğlenceli olması için bazı kurallar vardır ve taraflar bunları uygulamak zorundadırlar. Buna göre vuruş teknikleri, puanlama sistemleri ve zaman sınırları değişiklik göstermektedir. Giyim: Karate yapan öğrenciler adına "gi" denen beyaz üniformadan giyerler. Bu kıyafet hem ütülü hem de temiz olmalıdır.

Karate Do Kuşak Sıralaması

Karate Do kuşak sıralaması beyazdan siyaha doğru ilerler. Beyaz ilk, siyah ise son seviyedir.