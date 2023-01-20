Uzmanından karne uyarıları: Karnesi kötüyse karşınıza alıp dinleyin

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler için 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alacak. Sömestr 23 Ocak-3 Şubat arasında gerçekleşecek. İkinci dönem eğitimine 6 Şubat'ta başlanacak. 17-20 Nisan da ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek. Prof. Dr. Türkçapar, çocukları karne alacak velilere kritik uyarılarda bulundu. Notları kötü gelen çocuğu sakince dinlemek gerektiğinin altını çizen Türkçapar, "Ebeveynler sonuç ne olursa olsun tepki vermemeliler. Suçlama, yargılama, olumsuz etki yapar. Çocuğun okula düzenli devam etmesi bile önemli. Her çocukta takdir edecek özellik bularak işe başlamak lazım. Veliler, çocuğa 'karnen zayıf gelmiş, bu konuda yapabileceğimiz katkı var mı?' gibi sorular yöneltmeli" ifadesini kullandı.

CEZA İYİ YÖNTEM DEĞİL

Notun öğrenciyi değerlendirmek için kullanılan araç olduğunu, tek başına anlam ifade etmediğini dile getiren Türkçapar, "Çocuk ne olursa olsun ailem benim arkamda düşüncesini benimsemeli. Mühim olan çocukta zorluklarla baş etme gücünü artırmak. Ceza ve korkutma yolu iyi yöntem değildir. Duygusal olarak çocuktan kopmanıza neden olur. Çocuk korkuyla kopya çekme, hocayı kandırma gibi kötü alışkanlıklara sahip olabilir" diye konuştu.

BAŞARI ÖDÜLLENDİRİLMELİ

Karnesi iyi gelen çocuğun da çabası üzerinden takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Türkçapar, "Ödül sadece hediye almakla, para vermekle olmaz. Çok pahalıya kaçmamak şartıyla hediye alınarak başarı ödüllendirilebilir. 'Aferin, çalışmışsın. Olmayabilirdi ama başarılı olmuşsun' denmeli. Hediye almaktan önemli durum ise çocuğa zaman ayırmak" değerlendirmesini yaptı.

TATİLDE TATİL YAPILMALI

Karnenin çok fazla şey söylediğini belirten Türkçapar, "Çocuk belki hiperaktiftir ya da okulda arkadaşlarıyla, hocalarıyla sorunları vardır. Bu nedenle notları kötüdür. Karnesinin iyi gelmemesinin sebebini anlamaya yönelik sorular yönelterek çocuğu anlamak lazım. Gerekirse mutlaka uzmandan destek alınmalı. Tatil döneminde tatil yapılmalı. Ders çalışılmasını önermiyorum. Ebeveynler birlikte kitap okuma, tartışma saati düzenlemeli. Çocuk, hobilerine vakit ayırmalı" önerilerinde bulundu.