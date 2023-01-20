Uzmanlardan pedagojik destekli sömestr önerileri

NEREDE NE VAR?

Çocuk Ergen Psikoloğu İrem Bengü Yılmazcan yarıyıl tatili için İstanbul'da yapılabilecek pedagojik destekli etkinlikleri şöyle sıraladı:

-Sakıp Sabancı Müzesi: Pedagojik destekli çocuk sanat atölyeleri; yaratıcı düşünme ve sanatsal üretim ile çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerinin gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

-Arter İstanbul: Sergi turuyla çocuklar sergilenen yapıtlar üzerine sohbet edebilir ve bu yapıtlardan yola çıkarak kendi tasarımlarını üretebilirler.

-Pera Müzesi: "Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi" sergisi kapsamındaki çocuk sanat atölyelerinde katılımcılar geleneksel masalları günümüze uyarlıyor, duygu ve düşüncelerin sanatsal ifade aracı olan resimli hikâyeler tasarlıyorlar.

-Minizoo Cam Atölyeleri: Çocuklar cam atölyesinde, cam sanatı ile tanışarak el becerilerini geliştirirken el yapımı cam tasarımların nasıl bir emekle üretildiğini keşfettikleri bir yolculuğa çıkıyorlar.

-İstanbul Oyuncak Müzesi: Çocuklar için çocuk sanat atölyeleri ve çocuk tiyatroları düzenlenmektedir.

-Rahmi Koç Müzesi: Çocuklar öncelikle Rahmi Koç Müzesini gezerek, müzede gördükleri eserleri kendi hayal dünyalarına göre tasarlayarak, eğlenebilirler.

-Çocuklara Özel Resim Müzayedesi: Çocuklara sanatı sevdirmek ve koleksiyonerlik bilincini geliştirmek amacıyla çocuklara özel 20 Ocak'ta Akasya Avm' de sergilenecek. 21-22 Ocak'ta da minik sanatseverler müzayede deneyimini yaşayacaklar.

-The NBA Exhibition: NBA'in etkileşimli global sergisi "The NBA Exhibition", 5 Şubat 2023 tarihine kadar Ataşehir Metropol İstanbul'da sergilenecek.

-Çocuk Tiyatroları: Sömestr tatilinde neredeyse İstanbul'un her ilçesinde bulunan çocuk tiyatrolarına ailecek giderek keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bunlardan bazıları:

Küçükçekmece CKSM Sahnesi: "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardam Adam" isimli çocuk tiyatrosu

Zorlu PSM: "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" ve "Kusursuz Dünya Müzikali" isimli çocuk tiyatrosu

Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi: "Fareli Köyün Kavalcısı", ve "Şeker Portakalı" isimli çocuk tiyatrosu

Profilo Kültür Merkezi: "Sebzeler Ülkesi" ve "Okyanus Müzikali"

Caddebostan Kültür Merkezi: "Hansel ve Gretel Doğa Dostları" isimli çocuk tiyatrosu

İstanbul Oyuncak Müzesi: "Da Vinci Bana Dedi Ki", "Masal Fabrikası", "Bir İbiş Masalı" isimli çocuk tiyatroları.