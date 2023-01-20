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Giriş Tarihi: 20.1.2023 15:01

Uzmanlardan pedagojik destekli sömestr önerileri

Hem dinlenebilmek hem de keyifli zaman geçirebilmek adına öğrencilerin dört gözle bekledikleri yarıyıl tatil başladı. Yarıyıl tatili çocukların sosyal becerilerini geliştirmek adına önemli bir süreç.. Bu süreçte çocukların okul dışında sosyal ortamlarda bulunması hem aileleri ile zaman geçirmek hem de farklı sosyal ortamlara katılmalarını sağlamak adına faydalı. Ebeveyni ile çocuk arasında güvenli bir ilişkinin önemli olduğunu belirten uzmanlar “Çocuğun ilk tanıdığı insanlar olan anne-babasıyla ilişkileri, daha sonra kuracağı arkadaşlık ilişkilerinde model görevi görür. Çocuklar gözleyerek ya da model alarak sosyalleşirler. Bu nedenle çocuğunuzun olumlu yönlerini, başarılarını överken somut olarak davranışa odaklanın. Bir sınav sonucu açıklandığında önce iyi yaptığı, başardığı sorular ile ilgili konuşun. Daha sonra geliştirebileceği alanlar üzerinde durun. Sadece eksik ya da yanlış olana odaklanmayın. Yarıyıl tatilini de bu anlamda çocuğunuzla vakit geçirerek, onunla sohbet ederek ve ona rol model olarak geçirin” diyor.

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Uzmanlardan pedagojik destekli sömestr önerileri

NEREDE NE VAR?

Çocuk Ergen Psikoloğu İrem Bengü Yılmazcan yarıyıl tatili için İstanbul'da yapılabilecek pedagojik destekli etkinlikleri şöyle sıraladı:

-Sakıp Sabancı Müzesi: Pedagojik destekli çocuk sanat atölyeleri; yaratıcı düşünme ve sanatsal üretim ile çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerinin gelişmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

-Arter İstanbul: Sergi turuyla çocuklar sergilenen yapıtlar üzerine sohbet edebilir ve bu yapıtlardan yola çıkarak kendi tasarımlarını üretebilirler.

-Pera Müzesi: "Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi" sergisi kapsamındaki çocuk sanat atölyelerinde katılımcılar geleneksel masalları günümüze uyarlıyor, duygu ve düşüncelerin sanatsal ifade aracı olan resimli hikâyeler tasarlıyorlar.

-Minizoo Cam Atölyeleri: Çocuklar cam atölyesinde, cam sanatı ile tanışarak el becerilerini geliştirirken el yapımı cam tasarımların nasıl bir emekle üretildiğini keşfettikleri bir yolculuğa çıkıyorlar.

-İstanbul Oyuncak Müzesi: Çocuklar için çocuk sanat atölyeleri ve çocuk tiyatroları düzenlenmektedir.

-Rahmi Koç Müzesi: Çocuklar öncelikle Rahmi Koç Müzesini gezerek, müzede gördükleri eserleri kendi hayal dünyalarına göre tasarlayarak, eğlenebilirler.

-Çocuklara Özel Resim Müzayedesi: Çocuklara sanatı sevdirmek ve koleksiyonerlik bilincini geliştirmek amacıyla çocuklara özel 20 Ocak'ta Akasya Avm' de sergilenecek. 21-22 Ocak'ta da minik sanatseverler müzayede deneyimini yaşayacaklar.

-The NBA Exhibition: NBA'in etkileşimli global sergisi "The NBA Exhibition", 5 Şubat 2023 tarihine kadar Ataşehir Metropol İstanbul'da sergilenecek.

-Çocuk Tiyatroları: Sömestr tatilinde neredeyse İstanbul'un her ilçesinde bulunan çocuk tiyatrolarına ailecek giderek keyifli zaman geçirebilirsiniz. Bunlardan bazıları:

Küçükçekmece CKSM Sahnesi: "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardam Adam" isimli çocuk tiyatrosu

Zorlu PSM: "Peter Pan ve Varolmayan Ülke" ve "Kusursuz Dünya Müzikali" isimli çocuk tiyatrosu

Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi: "Fareli Köyün Kavalcısı", ve "Şeker Portakalı" isimli çocuk tiyatrosu

Profilo Kültür Merkezi: "Sebzeler Ülkesi" ve "Okyanus Müzikali"

Caddebostan Kültür Merkezi: "Hansel ve Gretel Doğa Dostları" isimli çocuk tiyatrosu

İstanbul Oyuncak Müzesi: "Da Vinci Bana Dedi Ki", "Masal Fabrikası", "Bir İbiş Masalı" isimli çocuk tiyatroları.

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Uzmanlardan pedagojik destekli sömestr önerileri
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