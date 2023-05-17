Uzunyayla Platosu Nerede? Uzunyayla Platosu Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Platolar, rakımın fazla olduğu yerlerdir. Yükseklerde bulunan ve hafif engebeli arazi olan platolar hakkında çok sayıda husus merak edilir. Uzunyayla Platosu nerede konusu da araştırılan konular arasındadır. Bu yaylayı görmek istiyorsanız öncelikle Uzunyayla Platosu hangi ilde sorusuna cevap bulmanız gerekir. Söz konusu yaylaya nasıl gidileceği de bilinmesi gerekenler arasındadır. Uzunyayla Platosuna nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Uzunyayla Platosu Nerede?

Ülkemizde bulunan önemli coğrafi yapılardan biri de Uzunyayla Platosu'dur. Bu platonun Sarkışla ve Gemerek bölgesinden başladığını söyleyebiliriz. Kangal ilçesinin de önemli bir bölümünü içine alan bu plato, Görün yöresini takip ederek Malatya'ya kadar uzanır.

Uzunyayla Platosu, İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Kızılırmak bölümünde bulunan bir platodur. Bunun yanında aynı isimli Sivas ve Malatya arasında bulunan bir plato da vardır. Her iki plato da ülkemizin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine önemli katkı sağlar.

Uzunyayla Platosuna Nasıl Gidilir?

Uzunyayla Platosu, Eskişehir şehir merkezinden yaklaşık 49 km uzaklıkta bir alanda oluşmuştur. Söz konusu bölgeye gitmek için öncelikle Eskişehir'e gitmeniz gerekir. Toplu taşıma araçları ya da özel aracınızla, platonun olduğu bölgeye gitmeyi düşünebilirsiniz. Havadar iklimi, yeşil yapısı ve doğa yürüyüşü için uygun alanları ile bu yayla, bölgenin dikkat çeken coğrafi yapıları arasındadır. Burada bulunduğunuz süre içerisinde huzur dolu bir zaman geçireceğinize emin olabilirsiniz.