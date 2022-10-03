Vaişyalar Nedir? Vaişyalar Kimler, Hangi Meslek Grubu, Hindistan Kast Sisteminde Yeri Ne?

Kişinin doğumu ile başlayan ve ölümüne kadar devam eden sistemin üçüncü sırasında Vaişyalar yer alır. Her ne kadar 4 gruba ayrılmış olsa da asla bu gruplara dahil edilmeyen ve "Parya" ismi verilen kişiler bulunur. 4 grup içerisinde de yine "jati" ismiyle anılan alt tabakalar bulunur. Bu katı sistemin üstten üçüncü, alttan ikinci sırasında Vaişyalar yer alır. Peki, Vaişyalar hangi meslek grubunu ifade eder, Hindistan Kast sisteminde yeri ne?

Vaişyalar Nedir?

Vaişyalar en basit tanımıyla kast sisteminde yer alan sınıflardan biridir. 1975 yılında Hindistan'da yasaklanmış olmasına rağmen hala kırsal bölgelerde uygulanmaya devam eder. Öte yandan Nepal, Pakistan, Kuzey ve Güney Kore, Çin, Sri Lanka ve Filipinler gibi ülkelerde de kast sistemine doğal olarak sınıflandırmalarına rastlamak mümkündür. Çok fazla kişinin yer aldığı Vaişyalar kendi aralarında da alt tabakalara ayrılır. Sadece kendi alt tabakaları arasında geçiş yapabilen bu grup sistemin diğer basamaklarına yükselme gibi bir durum gerçekleştiremez.

Vaişyalar Hangi Meslek Grubu?

Vaişyalar kast sisteminin üstten üçüncü grubu olurken bu sınıfa dahil edilen meslek grupları ziraat ve ticaret işiyle uğraşan kişilerden oluşur. Üretim ve ticareti elinde tutan grup olarak adlandırılabilir. Orta halli tüccarlar ve toprak sahiplerini içine alan Vaişya sınıfının belli başlı görevleri vardır. Bu sınıfın en bilindik görevleri şunlardır:

Ticaret ve ziraat işleri ile yakından ilgilenmek,

Hayvan yetiştiriciliği yapmak,

İhtiyacı olanlara sadaka vermek,

Tanrılara kurban sunmak,

Kutsal kitapları okumak.

Genel olarak vejetaryen olarak tanınan Vaişyalar üst sınıfı geçindirmek amacıyla hareket ederler. Hatta bu amaç çoğu zaman birincil görevlerden biri haline gelir.

Kast Sistemi İçerisindeki Yeri Nedir?

Sert kuralları ve aşılamayan çizgileriyle isminde söz ettiren kast sistemi günümüzde bir miktar yumuşamış olsa da hala aşılamayan kuralları vardır. Kişinin doğduğu aileye göre şekillendirildiği ve sadece kendi sınıfındaki alt gruplarda oynama yapabildiği kast sisteminin üretici grubu olarak Vaişyalar göze çarpar. Bu sınıflandırma dini inanış bakımından ele alınırsa "Tanrının elleri" tasviriyle açıklanır. Üretim ve ticaret faaliyetiyle ilgilenen tüm orta halli kişiler bu sınıfa dahil edilir. Öte yandan her ne kadar kast sistemi 4 sınıfa ayrılır denilse de bu gruplamalara dahil edilmeyen ancak yine bir sınıfa tabi olan alt 3000 sınıf bulunur.