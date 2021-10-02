‘Vakalar artarsa okullar değil, sınıflar kapatılır’

Milli
Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, okulların açıldığı günden bu yana geçen süreç hakkında bilgi verdi. Bakan Özer, "6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül'den sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük. Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar. Şu an ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Özer, öğretmenlerdeki aşılama için de "Türkiye ortalamasının çok çok üstünde" dedi. Ayrıca öğretmen atamalarında başvuru sürecinin 8 Ekim'e kadar devam edeceğini de sözlerine ekleyen Bakan Özer, "15 bin yeni öğretmenimizi inşallah 2. döneme yetiştireceğiz" diye konuştu.