Vakar Ne Demek? Vakarlı Duruş Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Vakar ne demek diye soranlar için bu tabir, "ağırbaşlı" ve "soylu" gibi anlamlar taşır. Vakar cümle içinde kullanımı ve kökeni nedir sorusu, öğrenmek isteyenler için merak uyandırıcıdır. Vakar kelime kökü nedir diye araştıranlar için bu ifade Arapçadır. Eskisi kadar sık kullanılmasa da bazı edebi eserlerde rastlanan bir sözcüktür. İlk defa duyanlar için vakarlı duruş ne demek sorusu merak uyandırıcıdır. Vakar nedir ve nerelerde kullanılır?

Vakar Ne Demektir?

Türkçeye Arapçadan geçen bir sözcük olan vakar, وقار "wakura" biçiminde ifade edilir. Anlamı ise "ağır olmak, ağırbaşlı davranmak, temkinli olmak ve soyluluk"tur. Günümüzde vakar yerine daha çok Türkçe kökenli eş anlamlı kelimeler kullanılır. Ciddi, soylu, bulunduğu ortamda ağır tavırları ile dikkat çeken insanları nitelemek için kullanılan bir tabirdir. Dinimiz de müminlerin vakarlı olmasını emretmiştir. Buna göre, Furkan Sûresi'nin 25. ve 63. âyetlerinde şu ifadeye yer verilmiştir;

"Rahmân'ın öyle kulları vardır ki, onlar, yeryüzünde sükunetle (vakarla) yürürler"

Hz. Muhammed (s.a.v) de bir Müslümanın ne olursa olsun vakarlı davranması gerektiğini nasihat eder. Onun bir hadisinde verilen bilgiye göre, namaz vakti kaçırılmış ve cemaat çoktan namaza başlamış olsa da acele edilmemesi buyurulur. Rasulullah (s.a.v), her zaman sükunetli, vakarlı ve tevazulu davranılmasını emretmiştir. Bu yüzden, durum ve şartlar ne olursa olsun ağırbaşlı davranmayı bilen kişilerin vakarlı bir duruşa sahip olduğu söylenir.

Vakar Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Ağırbaşlı, sükunetli ve soylu gibi anlamlara gelen vakar kelimesinin cümle içinde kullanımına dair aşağıda bazı örnekler verilmiştir.

O, salonda en vakarlı duruşa sahip kişiydi.

Babasının vakarlı oluşu onu sert biri gibi gösteriyordu.

Cümle alem karşısına dikilse bile o vakarlı tavrından asla taviz vermez.