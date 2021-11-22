Günümüzde kullanılan bazı kelimeler Eski Türkçeden gelmektedir. Bu kelimeler günlük kullanım içerisinde bazı durumlarda sık kullanılsa da bazı kişiler tarafından çok fazla bilinmemektedir. Kullanımı çok yaygın olmayan kelimelerden biri olarak ele aldığımız varsıl kelimesi hakkında tüm merak edilenleri ise sizin için yazımızda bir araya getirdik. Peki, Varsıl eş anlamlısı nedir? Varsıl kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümleler kurulabilir?

Varsıl kelimesinin anlamı

Varsıl kelimesi, kişilerin çok bildiği ve kullandığı bir kelime değildir. Bu kelimenin genel olarak en çok kullanılan eş anlamlısı zengin kelimesidir. Türk Dil Kurumu'na göre ise varsıl kelimesi malı mülkü fazla olan, varlıklı ve zengin kimsedir. Bu şekilde tanımlanan varsıl kelimesinin kökeni ise Eski Türkçedir. Bazı kaynaklarda varsıl kelimesinin Moğollara ait metinlerde yer aldığı da görülmektedir.

Varsıl kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe dünyadaki en zengin dillerden biridir. Fraklı toplumlar ve kültürler ile gerçekleşen etkileşimler sonucu birçok kelime dilimize geçmiştir. Varsıl kelimesi Eski Türkçeden dilimize geçen bir kelime iken eş anlamlı kelimeleri ise varlıklı ve zengindir. Varlıklı kelimesi Türkçe bir kelime olmasına rağmen, zengin kelimesinin kökeni Türkçe değil Farsçadır. Farsçadan dilimize geçmiş olmasına rağmen malı ve mülkü çok olan kişileri tanımlamak için varsıldan ziyade zengin kelimesi kişiler tarafından daha sık kullanılır. Yazılış olarak birbirlerinin tam zıttı olan bu kelimeler cümle içerisinde kullanıldığında aynı anlamı sağlayacaklardır.

Varsıl kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

TDK'ye göre varlıklı, malı mülkü fazla olan kişi olarak tanımlanan varsıl kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

Sokaklarda aç bir şekilde yatan insanlar hakkında varsıl kişilerin konuşması haksızlık olur.

Varsıl kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Varlıklı:

kadar varlıklı bir insan olmasına rağmen kimseye yardım etmezdi.

Kısa hayatında hem varlığı hem de yokluğu bir arada yaşadı.

Zengin: