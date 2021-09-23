Vazife eş anlamlısı nedir? Vazife kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede neredeyse tüm kelimelerin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra başka dillerden de Türkçeye geçmiş kelimeler bulunmaktadır. Vazife kelimesi de bu bağlamda en çok araştırılan kelimeler arasındadır. Vazife kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu köklü kelimenin birçok eş anlamlısı vardır.

VAZİFE EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda bize en güvenilir bilgiyi Türk Dil Kurumu vermektedir. Türk Dil Kurumuna göre vazife kelimesinin eş anlamlısı görev kelimesidir. Bir başka eş anlamlısı ise ödev kelimesidir. Bu kelimeler birbirinin yerine cümle içinde kullanılabilir. Vazife kelimesine yakın kelimeler ise yükümlülük, sorumluluk, zorunluluk olarak belirtilebilir.

VAZİFENİN EŞ ANLAMLISI

Anlamdaş kelimeler arasında oldukça önemli yer tutan vazife kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimeleri şöyle sıralayabiliriz:

Ödev

Görev

Vecibe

İşlev

Yevmiye

Gedek

Memuriyet

VAZİFE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlı kelimeleri cümle içinde birbirinin yerine rahatlıkla kullanabilir. Türk Dil Kurumunun belirtiği kurallara dikkat ederek vazife kelimesi daha yaygın olarak ödev, görev, vecibe kelimelerinin yerine kullanılmaktadır. Bu kelimeleri cümle içinde şöyle gösterebiliriz: