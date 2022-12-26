Vecihi Hürkuş Kimdir? Vecihi Hürkuş Hayatı, Kısa Biyografisi ve Havacılık Alanında Yaptığı Çalışmalar

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Vecihi Hürkuş Kimdir?

Türk Havacılığı denildiğinde akla gelen isimlerin başında Vecihi Hürkuş gelir. Söz konusu şahıs 6 Ocak 1896 yılında dünyaya gelmiştir. Babası Feham Bey gümrük müfettişi, annesi Zeliha Hanım ise ev hanımıdır. Tophane Sanat Okulu'nda eğitimini tamamlayan Vecihi Hürkuş Balkan Savaşına gönüllü olarak katılmıştır. 1. Dünya Savaşına da katılan Vecihi Hürkuş, savaş dönemde uçakların bakımı ile ilgilenmiştir.

1. Dünya Savaşı sürecinde Bağdat Cephesi'nde de görev alan Hürkuş, bu sürecin ardından Yeşilköy Tayyare Mektebi'ne kaydolarak pilot olmuştur. Buradaki eğitimini tamamlayan Vecihi Hürkuş sonrasında Kafkas Cephesi'ne gönderilmiştir. Bu savaş esnasında Rus uçağını düşüren Vecihi Hürkuş, düşman uçağı düşüren ilk savaş pilotu olarak da anılmıştır. Yaptığı bir uçuş sırasında yaralanan Hürkuş, yere iner inmez Ruslar tarafından esir alınmıştır. Esir tutulduğu adadan bir şekilde kaçan Hürkuş, yüzerek Bakü'ye ulaşmıştır.

Vecihi Hürkuş Hayatı

Vecihi Hürkuş, yaşadığı dönemde birçok savaşa katıldığı gibi Kurtuluş Savaşı'na da gönüllü olarak katılmıştır. Savaş sırasında bir Yunan uçağını düşürmüştür. Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısından dolayı TBMM tarafından kendisine İstiklal madalyası ve çeşitli takdirnameler verilmiştir. Savaş bittikten sonra uçak yapmaya karar vermiş ve uçak üretiminde, Yunanlılardan ganimet olarak ele geçen uçakların motorlarını kullanmıştır.

Türkiye'deki ilk uçağın imalatını yapan Vecihi Hürkuş'un uçağı 28 Ocak 1925 tarihinde havalanmıştır. Bu uçağa "Vecihi K- VI" adı verilmiştir. Söz konusu uçağın izinsiz havalanması sebebiyle Hürkuş cezalandırılmıştır. Bu olaydan sonra Hürkuş askeri havacılıktan ayrılarak sivil havacılık alanında çalışmalarına devam etmiştir. 1930 yılında Kadıköy'de bir keresteci dükkânı kiralayan Hürkuş, 3 ay içinde ikinci bir uçak imal etmiştir. Bu da Türk sivil havacılık tarihinin ilk yerli uçağıdır. Söz konusu uçağa "Vecihi K-14" adı verilmiştir.

Vecihi Hürkuş Neler Yapmıştır?

Vecihi Hürkuş tarafından yapılan en önemli icraat, ilk yerli uçağın üretilmesi ve 1932 yılında Sivil Tayyare Mektebi'ni kurmasıdır. Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Bedriye Gökmen de bu tayyare okulunda yetişmiştir. Fakat maddi zorluklar nedeniyle bu okul kapatılmıştır. 1936 yılında Atatürk'ün özel istediği ile Vecihi Hürkuş, Türk Hava Kurumu'nda pilot yetiştirmeye başlamıştır.

Hürkuş 1954 yılında ilk sivil havayolu şirketini de kurmuştur. Bu kuruma Hürkuş Havayolları adı verilmiştir. Bürokratik engellerde kaynaklı olarak bu şirketin ömrü kısa olmuştur. Hayatını havacılık alanındaki çalışmalara adayan Vecihi Hürkuş 16 Temmuz 1969 yılında vefat etmiştir.