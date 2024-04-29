Vegan Ne Demek, Kelime Anlamı Nedir? Vegan ile Vejetaryen Arasındaki Fark Nelerdir?

Son yıllarda internetin de etkisiyle hızla yayılan vejetaryen ve vegan hayat biçimleri pek çok kişinin dikkatini çekiyor. En yüzeysel tanımıyla halk arasında "et yememek" olarak bilinen vejetaryenlik ve veganlık terimleri merak ediliyor. Vegan ne demek, vejetaryen ile arasındaki fark nedir gibi sorular internette cevap arıyor. İşte, TDK sözlüğe göre vegan kelime anlamı ve vegan ile vejetaryen arasındaki fark!

VEJETARYENLE VEGAN AYNI MI?

Vejetaryenler hayvan eti yemezken vegan beslenme biçiminde hayvansal hiçbir ürün yenmiyor. Örneğin vejetaryenler kırmızı veya beyaz et yemez ancak peynir, süt gibi hayvansal ürünleri yer. Fakat veganlar hayvanların sömürüldüğü gerekçesiyle bu hayvansal ürünleri de yemez.

VEGANLARIN AMACI NE?

Bir yaşam biçimi olarak veganlık, hayvanların da tıpkı insanlar gibi duyguları olduğunu, ölüm korkusunu hissettiklerini savunur ve hayvanların öldürülmesine karşı çıkar. Vejetaryenliğin daha katı hali olan veganlık sağlık açısından pek çok tehlikeyi barındırır.

VEGANLIK NEDEN ZARARLI?

Yumurta, peynir, balık gibi hayvansal gıdalarda B12, Omega3, protein eksikliği gibi durumlar ortaya çıkar ve bunların eksikliği çok ciddi hastalıklara yol açabilmektedir.

VEGAN DİYETİNDE NELER YENİR?

Vegan diyetinde sadece bitkisel ürünler tüketilir. Yumurta, süt ve süt ürünleri, bal, et, balık, tavuk, yoğurt, peynir gibi hiçbir hayvansal gıda tüketimi yapılmamaktadır. Bunun yanı sıra badem sütü, hindistancevizi sütü ve soyu sütü gibi tamamen bitkisel süt çeşitleri tüketilebilmektedir. Vegan ile vejetaryen arasındaki fark da budur.

VEGAN OLUNCA NE YENMEZ?

Özetle, veganlık tüm hayvansal gıdalardan arınmış bir beslenme türü, hatta bir yaşam biçimidir. Öyle ki tereyağı, yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, krema vb.), kemik, sakatat hatta bal, jelatin gibi ürünlerin tamamen hayatınızdan ve beslenmenizden çıkması gerekiyor.