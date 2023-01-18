Velayet Nedir? Tam ve Ortak Velayet Ne Demek, Nasıl Alınır, Vesayet İle Farkı Ne?

Günümüzde birçok kavgadan, anlaşamamadan veya şiddetli geçimsizlik boşanmalar oluyor. Bu boşanmalar sırasında fikir ayrılıkları ortaya çıkıyor ve çocuğun ya da çocukların velayetleri kimde kalacağı tartışma konusu oluyor. Velayet almak için tartışmalar ortaya çıktığında da velayet belgesi nasıl alınır, veli ve vasi arasındaki fark nedir gibi sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Biz de bu soruların hepsine aşağıda ayrıntılı bir şekilde yanıt verdik. Gelin bu soruları ve velayet nedir adlı haberimizi ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.

Velayet Nedir?

Velayet, sorunlu geçen evliliklerden boşanma sonucunda çocuğun kimde kalacağına karar vermek adına yapılan kanuni bir yaptırım. Velayet, Çocuğun şahıs varlığına, malvarlığına, hak, yetki ve ödevlerini kapsar.

Velayet çift yönlüdür, yani çocuğun şahıs ve malvarlığı bakımından ana ve babaya yalnızca hak tanımakla kalmaz, aynı zamanda onlara bazı yükümlülükler yükler. Çocuğun sahip olduğu şeylerin yönetilmesi, kullanılması ve korunmasıyla ilgili hak, yetki ve ödevler bu yükümlülüklere dahil olarak bildirilir.

Tam ve Ortak Velayet Ne Demek?

Ortak Velayet

Ortak velayet, çocuğun velileri yani anne ve babasının, velayet hakkının kapsamına giren hak, yetki ve yükümlülüklerde "müşterek", yani ortak karar alması ve sorumluluğu da beraber paylaşmaları anlamına gelmektedir. Şuan ki yasal düzenlemelere göre boşandıktan sonra çocuğun velayetinin karı ve kocadan bir tanesi verilmesi gerekecektir. Fakat duruşmada gerçekleşecek olan durumlara göre hakim inisiyatif kullanıp ortak velayete karar verme durumu da vardır. Ortak velayet vermesi için bazı şartlar vardır bunlar:

"Çocuğun üstün yararı" durumu değerlendirilmeye alınmalıdır. Velayet kamu üzerinde olduğundan dolayı hakim bu kriteri değerlendirip, vicdanına göre karar verecektir.

Ortak velayette gönüllü olmak önemlidir. İlk olarak eşlerin anlaşması önemlidir. Çünkü çekişmeli bir boşanma esnasında bir de velayet tartışması olursa çocuğun epey yıpranacağı düşünülür. Buna son vermek için ortaklaşa bir karar alınması önemlidir.

Ortak velayet düşünülürken, çocuğun kararları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Tam Velayet

Tam velayet, çocuğun velileri yani anne ve babasının, çocuğun üzerindeki hak, yetki ve yükümlülüklerini alması demektir. Bildiğimiz normal velayettir. Çocuğun ihtiyaçlarını da üzerine alacak bu kişi hakim tarafından karar verilir. Çocuğun en iyi bir şekilde büyütülmesi için ve maddi açıdan hangi taraf daha olumlu ise o tarafa verilmesi yüksek oranda doğru olur. Tabii ki bu durum farklılık gösterebilir. Ailesi içerisinde zararlı maddeler kullanımı veya alkol bağımlılığı gibi durumlar varsa hakim kararı elbet değişecektir. Fakat normal bir ailenin kavgalı biten evliliği sonucunda hakim çocuğun en iyi şekilde yetiştirildiğinden emin olduğu tarafa verecektir.

Tabii ki olumsu durumları da oldukça fazladır. Çünkü çocuğunu göremeyen bir babayı düşündüğünüz zaman sürekli rahatsız etme durumu ortaya çıkabilir. Belki eskisinden daha fazla kavga gürültü olabilir. Bu da çocuğu daha kötü etkileyebilir. Fakat bu karar, ortak velayet verilemeyecek kadar kötü bir durumdaysa verilir. Ve çocuğun en iyi şekilde yetiştirileceğinden emin olmak için kullanılır. Kötü yanları olsa da verilmesi zorunlu bir karardır.

Velayet Nasıl Alınır?

Mahkeme hakimi gerek gördüğü zaman ailenin çocuğu ile görüşür ve bundan sonra duruşma sırasında mahkeme çocuğun hangi ebeveynin yanında kalması gerektiğine karar verir. Genelde boşanma davalarında görünen bu kavram bazı durumlarda ayrı ve bağımsız bir konu olarak da dava açılabilir.

Velayetin Vesayet İle Farkı Ne?

Velayet ve vesayet hukuki anlamda birbiri ile bağlantılı durumlardır. Vesayetin olabilmesi için öncelikle velayetin alınması gerekmektedir. Velayet alındıktan sonra vesayet ortaya çıkar. Vesayet, reşit olmayan bir çocuğun haklarının korunması için hukuken temsil edilmesine denir. Velayet ise bir çocuğun büyütülmesi ve haklarının korunulması için tüm haklara sahip olmaya denir.