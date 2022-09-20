Velid Dönemi Gelişmeleri ve Özellikleri - Velid Döneminde Yaşanan Olaylar ve Seferler

İslam halifelerinden biri olduğu için Halife Velid kimdir sorusuna yanıt arayan birçok insan vardır. Velid bin Abdülmelik Dönemi kısaca özetlemek zor olsa da, bilinmesi gereken belli başlı bazı olaylar vardır. 661 yılında Muaviye tarafından kurulmuş olan Emevi Devleti'nin hükümdarlarından biridir ve aynı zamanda İslam Halifesidir. Döneminde, halihazırdaki karışıklıklara büyük ölçüde son verilmiştir. İşte Velid Dönemi olayları hakkında merak edilenler…

Velid Dönemi Gelişmeleri ve Özellikleri Nelerdir?

Emevi Devleti'nden birçok halife gelip geçmiştir ve onlardan biri de, Velid bin Abdülmelik'tir. Devlet içinde uzun süredir devam eden iç karışıklıklara son vermeyi başarmış ve otoritenin sağlam bir şekilde devam etmesini sağlamıştır. Abdülmelik zamanında devlet, en güçlü ve parlak dönemini yaşamıştır. Halife Velid ile birlikte Hindistan ve Çin sınırları başta olmak üzere Orta Asya ve Afrika seferleri düzenlenmiş ve fetihler gerçekleştirilmiştir. Hükümdarlığının yanı sıra, aynı zamanda bir komutandır. Sefere ilk kez, 696 yılında Bizanslılar ile yapılan savaşta çıkmıştır ve kumandan olarak görev almıştır. Hac emirliği görevi de üstlenen Abdülmelik, babasının ve erkek kardeşinin vefatından sonra 705 yılında halife olmuştur. Hükümdarlığı süresince Emevi Devleti'nin gelişmesi ve genişlemesi için fetihler düzenlemiş ve ticari hareketliliğin artmasını sağlamıştır. Zenginleşen Emeviler, böylece kültür, sanat ve imar çalışmalarına da ayrı bir önem vermiştir. Mescid-i Aksa'yı yeniden inşa ettirmiş, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Kubâ'yı restore ettirmiş ve Kâbe'nin kapısının altınla kaplanmasını sağlamışlardır.

Emevi Devleti Ne Zaman Kurulmuştur?

Hilafet unvanını alan ilk hanedan olan Emevi hanedanı, 661-750 yılları arasında hüküm sürmüştür. 661'de dördüncü halife olan Hz. Ali'nin ölümünden sonra, Raşidun hilafeti altında Suriye valisi olan Muaviye, 661'de Emevi Devleti'ni kurmuştur. Emeviler, hilafetin siyasi otoritesini etkin ve sağlam bir şekilde yönetmiştir. Hüküm süresi boyunca tüm isyanlar, acımasızca bastırılmış ve ayaklanmaları kışkırtanlara merhamet gösterilmemiştir.

Kuzey Afrika'nın tamamı, İspanya, Hindistan yarımadası, hatta Çin'e kadar olan bir kısmı ve birçok Akdeniz adasını toprakları yapmayı başarmıştır. Fethettikleri geniş bölgeler sayesinde geniş bir imparatorluğa hükmetmiş, ticaret yollarını ellerinde tutmuş ve güçlerine güç katmışlardır. Ancak, zamanla içeride meydana gelen bölünmeler ve iç savaşlar onları zayıflatmıştır. 750'de Abbasiler tarafından büyük bir yenilgiye uğratılmış ve mezhep çatışmaları ile birlikte yıkılması hızlanmıştır (750-1258).