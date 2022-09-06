Veliler için ders zili çaldı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan 2 milyondan fazla öğrenci için uyum eğitimleri dün başladı.Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl farklı bir uygulamayla okulları açtı. Dün okula yalnızca veliler gitti. Eğitim-öğretim yılı velilere yönelik seminerlerle başladı. Minikler okula gitmedi. Öğrenciler bugün velileriyle birlikte okullarına gidecek. 3 gün sürecek okula uyum eğitimlerinde bu yıl ilk kez uyum sürecinde, çocuk-aile-öğretmen işbirliğinin artırılması amacıyla bu uygulama hayata geçirildi.Türkiye genelinde tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Öğretmenler, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirdi. Veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi aldı. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekânlarını beraber gezerek tanıyacak. Üçüncü gün ise öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileri ile iki grup halinde etkinlikler yapacak. Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.Bu yıl ortaokul ve liseye adım atacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise 2022-2023 eğitim- öğretim döneminin açılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak. Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları 16 Eylül'e kadar sürecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfların uyum eğitiminin ilk gününde, Ankara Çankaya Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. Bu yıl anaokullarının sayısını artırdıklarını ve 1407 yeni anaokulu ile 10 bin 200 yeni anasınıfı açtıklarını anlatan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeni eğitimöğretim yılının başlangıcıyla ilgili 3.1 milyar lira okullara bütçe gönderdik, bütçe gönderilmeyen tek bir okulumuz yok. Bir yıl içerisinde 3 bin yeni anaokulunu hızlı bir şekilde tüm Türkiye'nin her noktasına kazandıracağız. Her mahallede çocuklarımızın gidebileceği anaokulları olacak" dedi. Özer, ders kitapları ve yardımcı ders kaynaklarının da öğrencilere ücretsiz ulaştırıldığını ifade etti.