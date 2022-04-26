Veya kelimesi, birbirine aynı denklikte olan, birbirinin yerini alacak olan iki unsuru birbirine bağlayan, birbiriyle karşılaştıran bağlaç kelimesidir. Benzeri olan 'ya da, yahut, veyahut' kelimeleri ile görev için kullanılan, yazılışında zaman zaman hatalar yapılan bir kelimedir. Peki, veya nasıl yazılır? TDK'ya göre veya birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte detaylı bilgiler...

Veya Nasıl Yazılır?

Türkçe yazım kurallarına göre birleşme esnasında kelimelerden hiçbirinin anlamı değişmediyse bu sözcükler ayrı yazılır. Veya kelimesinde böyle bir anlam sabitliği yoktur, bu sebeple doğru yazılışı birleşik şekildedir. Ve ya şeklinde yazımı yanlıştır.

TDK'ya Göre Veya Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlüklerine baktığımız zaman veya kelimesinin doğru yazılışının birleşik olarak kabul edildiğini görmekteyiz.

Veya ( TDK'ya göre doğru)

Ve ya (TDK'ya göre yanlış)

Veya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Veya bağlacının doğru ve yanlış yazım örneklerini cümle içinde şöyle gösterebiliriz;