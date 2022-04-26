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Giriş Tarihi: 26.4.2022 15:01 Son Güncelleme: 26.4.2022 15:01

Veya Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Veya Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Veya Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Veya Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

Günlük hayatta, derslerde ve sosyal medyada sıklıkla dile getirdiğimiz kelimeleri kurallara uygun bir şekilde yazıya dökmek dilimizi düzgün kullanmak açısından oldukça önemlidir. Türkçede bağlaç görevi ile kullanılan birçok kelime vardır ve yazılışında en sık hata yapılan kelimeler bağlaçlardır. Yazılan metin yahut paragrafın kalitesi, tamamen anlatımı ve yazım kurallarına olan uygunluğu ile kendini gösterebilir. Cümleleri birbirine bağlarken kullandığımız bağlaç işlevli kelimelerden veya kelimesi de sıklıkla yazım hatasına uğrayan bir kelimedir. Veya nasıl yazılır? TDK’ya göre veya mı ve ya mı olarak yazılır? Bu soruların yanıtlarını sizler için derlediğimiz içerikte bulabilirsiniz.

Veya kelimesi, birbirine aynı denklikte olan, birbirinin yerini alacak olan iki unsuru birbirine bağlayan, birbiriyle karşılaştıran bağlaç kelimesidir. Benzeri olan 'ya da, yahut, veyahut' kelimeleri ile görev için kullanılan, yazılışında zaman zaman hatalar yapılan bir kelimedir. Peki, veya nasıl yazılır? TDK'ya göre veya birleşik mi yazılır ayrı mı? İşte detaylı bilgiler...

Veya Nasıl Yazılır?

Türkçe yazım kurallarına göre birleşme esnasında kelimelerden hiçbirinin anlamı değişmediyse bu sözcükler ayrı yazılır. Veya kelimesinde böyle bir anlam sabitliği yoktur, bu sebeple doğru yazılışı birleşik şekildedir. Ve ya şeklinde yazımı yanlıştır.

TDK'ya Göre Veya Birleşik Mi Yazılır Ayrı Mı?

TDK sözlüklerine baktığımız zaman veya kelimesinin doğru yazılışının birleşik olarak kabul edildiğini görmekteyiz.

  • Veya ( TDK'ya göre doğru)
  • Ve ya (TDK'ya göre yanlış)

Veya Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Veya bağlacının doğru ve yanlış yazım örneklerini cümle içinde şöyle gösterebiliriz;

  • Ben bu kiloları ancak sporla veya düzenli yürüyüş ile verebilirim. ( Doğru kullanım)
  • Akşam iftara giderken tatlı ve ya yaş pasta alalım, eli boş gitmek olmaz. ( Yanlış kullanım)

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