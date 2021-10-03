Vilayet Eş Anlamlısı Nedir? Vilayet Kelimesinin Eş Anlamlısı

Vilayet kelimesinin bilinen iki tane ve iki farklı eş anlamlı kelimesi vardır. İl ve varlık kelimeleri, vilayet kelimesi ile aynı anlamı ifade etmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirinin yerine rahatlıkla kullanılabilir.

VİLAYET KELİMESİNİN ANLAMI

Vilayet kelimesi, günlük yaşam içerisinde insanların sık bir kullandığı kelimelerden yalnızca bir tanesidir. Uzun yıllar boyunca dilimiz içinde yer alan vilayet sözcüğü, genel olarak il ve ilçe idarisinde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre farklı anlamları bulunan vilayet sözcüğü, Türkçe içerisinde farklı kelimeler ile birlikte ya da tek başına kullanılabilir. Bunlara ek olarak vilayet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre de vilayet kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir:

Valilik.

İl.

Vilayet kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise aşağıdaki gibidir:

''İki haftadan beridir komşu vilayetleri kasıp kavurmaya devam eden dayanılmaz sıcaklar burada...!

VİLAYET EŞ ANLAMLISI

Eş anlamlı kelimeler hakkında pek çok insan ayrıntılı bir şekilde araştırmalarını gerçekleştirmektedir. Vilayet eş anlamlısı olan kelimeler ise en doğru kaynaklar tarafından araştırılmaktadır. Vilayet kelimesi, valilik ve il sözcükleri ile aynı anlamları ifade eder. İnsanlar vilayet kelimesini ve il kelimesinin birbirlerinin yerine aynı anlamları ifade edecek şekilde kullanabilir.

VİLAYET KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Vilayet kelimesinin eş anlamlısı olan birtakım sözcükler bulunmaktadır. Valilik ve il sözcükleri ise, vilayet kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Vilayet ve il kelimesi aynı anlamları taşıdıklarından ötürü, eş anlamlı kelimeler olarak kabul edilir. Bununla beraber vilayet kelimesine benzer olan bazı kelimeler bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki şekildeki gibidir: