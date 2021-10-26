Virüslere savaş açan ödüllü icatlar

Bu yıl 15'incisi düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması
'na koronavirüsle savaşan icatlar damgasını vurdu. Ortaokul öğrencilerinin birbirinden ilginç toplam 204 projesi finalde yarıştı. Birincilik ödülünü Bilfen İzmir Ortaokulu
8'inci sınıf öğrencisi Alp Özpamir, "NİTAMS-Akıllı Musluk" projesiyle aldı. Özpamir sensörlü musluklardan farklı olarak tasarladığı akıllı musluk sistemiyle ellerin 20 saniye kuralına uygun olarak ve su tasarrufu sağlayarak yıkanmasını sağlayan bir ürün geliştirdi ve bu proje ile okullarda koronavirüs bulaşının azalmasını ve su kaynaklarını korumayı hedefledi.
DOĞAL MASKE GELİŞTİRDİ
İkincilik ödülü de "Doğal koruma" projesiyle Bilfen İzmir Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Damla Pelit
'e verildi. Proje, virüslere karşı etkin korunma sağlayan bir maske geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrenciler ödüllerini, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
'nde (KTÜ) gerçekleşen törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ile TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal
'dan aldılar.