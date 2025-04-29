XL Beden Kaç Cm Oluyor? Kadın ve Erkek İçin XL Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Beden tablosu özellikle beden ölçüleri konusunda emin olamayan bireylere yardımcı olmaktadır. Beden tablosu aracılığı ile kendi bedeninize denk gelen ölçüleri bulabilirsiniz. Bu sayede bedeninize uygun kıyafetleri doğru şekilde alabilirsiniz. Bu süreçte internette sıklıkla XL beden kaç cm oluyor ve kadın ve erkek için XL beden göğüs, bel, basen ölçüleri kaç cm olur gibi sorular en doğru alışverişi yapabilmek için sıklıkla aranmaktadır.

XL Beden Kaç Cm Oluyor?

XL beden ölçüsü pantolon ve tişört gibi kıyafetlerin kalıplarına ve kumaşlarına göre farklılık gösterebilir. Genel olarak XL beden kadın ve erkek için 42-44 cm denk gelmektedir.

Kadın ve Erkek İçin XL Beden Göğüs, Bel, Basen Ölçüleri Kaç Santim Olur?

Beden tablosu ölçüleri kadınlar ve erkekler için oldukça farklıdır.

1. Kadın için XL beden tablosu ölçüsü:

Göğüs: 101-106 cm

Bel: 82-87 cm

Basen: 109-114 cm

2. Erkekler için XL beden tablosu ölçüsü:

Göğüs: 107-112 cm

Bel: 89-95 cm

Basen: 109-114 cm