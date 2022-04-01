Y İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? Y Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Y ile başlayan eşya adı Türkçe'de sıklıkla yer alıyor. Bu nedenle bu harften birçok eşyaya kolaylıkla rastlayabiliriz. En bilinen eşyalara ve açıklamalarına bu yazımızda yer verdik. Keyifli okumalar.

Y İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?



Alfabemizin yirmi sekizinci harfi olan y harfi ile herkes tarafından bilinen eşyalara açıklamalarıyla birlikte yer verdik. Yazımızı aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

· Yağmurluk

Su geçirmez kumaştan yapılan, üste giyilen mont gibi bir kıyafet çeşididir. Yağmur yağdığında bunun giyilmesi yağmurun ve rüzgarın getirdiği olumsuzlukları engeller.

· Yağdanlık

İçerisine yağ konulan, yağı dökerken damlamaması ya da doğru miktarda dökebilmek için uzun boru şeklinde ucu olan bir eşyadır.

· Yastık

Üzerine kafanın denk getirilecek şekilde dizayn edilmiş, uyurken rahat edebilmek için üretilmiş bir eşyadır.

· Yorgan

Kış aylarında, uyurken üzerimize örtebildiğimiz, kalın materyallerden yapılmış soğuk havadan koruyan bir örtü çeşididir.

· Yatak

Üzerinde yatılan, sırt ve omurga rahatlığı için özel tasarımları da bulunan bir eşyadır.

· Yatak Örtüsü

Yatakların ya da koltukların üzerine örtülen, güzel bir görüntü katmak ya da yatak gibi üzerinde yatılan eşyaları toz gibi şeylerden korumak için yapılmış bir üründür.

· Yay

Ok atmak için üretilmiş, eski çağda savaşlarda sıklıkla kullanılan bir savaş aletidir. Günümüzde sporu yapılan okçulukta kullanılır.

· Yelek

Genellikle erkeklerin ceket altına giydikleri kolları olmayan bir kıyafettir. Kadınlarda ise çoğunlukla köy, kasaba kadınlarının giydiği pamuktan yapılmış, yine kolsuz bir biçimde üretilmiş bir giysidir.

· Yat

Genellikle iş insanlarının iş gezileri için kullandığı ya da gezi aracı olarak kullanılan lüks bir tekne çeşididir.

· Yelken

Teknelerin ortasında konuşlandırılan, uzun bir bezden oluşan parçaya yelken denir. Yelkenler, teknelere yön vermek için kullanılmaktadır.

· Yazma

Kadınların başlarına örttüğü, ince kumaştan yapılan ve genellikle kenarları işlemeli baş örtüsüne yazma deniyor. Özellikle köyde yaşayan kadınlar bu eşyayı sıklıkla kullanırlar.

· Yapboz

Karton bir malzeme üzerine dijital baskı yöntemi ile resim basılır. Karton parçaları belirli şekillerde kesilir. Kesilen parçaların birleştirilmesi de oynayan kişiye oldukça iyi bir hobi kaynağı olur.

· Yelpaze

Karton, ahşap, kumaş gibi birçok materyalden yapılabilen havalandırma eşyasıdır. Özellikle sıcak yaz günlerinde iki yana sallanarak kullanılan bu eşya, hava yordamıyla serinlemeyi sağlar.

· Yangın Söndürücü

İçerisinde karbondioksit bulunan bu eşya, çıkan yangının etrafa zarar verilmeden söndürülmesine yardımcı olur. Yangın söndürme aletleri kırmızı renkte olur. Bunun sebebi ise, evrensel bir renk olarak seçilmesinin yanı sıra, loş ortamlarda bile kolaylıkla fark edilmesi içindir.

· Yumurtalık

Yumurta kaplarının şekilleri mutfaklarda şık durmaz. Bu düşünce ile ortaya çıkan yumurtalıklar, yumurtaların şık bir kap içerisinde durmasını sağlar.

· Yüzük

Bir takı eşyası olan yüzükler, genellikle yüzük parmağına takılsa da her parmak için hatta parmak eklemleri için bile çeşidi bulunmaktadır. Altın, gümüş gibi materyallerin yanı sıra birçok üründen yüzük yapılabiliyor.

· Yüksük

Bu eşyayı genellikle terzi, modacı gibi kişiler kullanıyor. Yüzük şeklinde parmağa takılarak kullanılan bu eşya, üzerinde iğnelerin rahatça konumlandırılabildiği sünger bulunur. Böylelikle terziler ya da modacılar iğneleri rahatlıkla yüksük üstünden alıp kumaşa, kıyafete takabilirler.

· Yalak

Genellikle büyükbaş hayvanların rahatlıkla su içmesi için kullanılan, ağaç ya da taş gibi materyallerden elde edilen bir su kabıdır. Yalaklar, genel su kaplarının aksine dikdörtgen, ince uzun şekillerde olurlar.