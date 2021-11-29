Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Yakın eş anlamlısı nedir? Yakın kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 29.11.2021 08:44 Son Güncelleme: 29.11.2021 08:45

Yakın eş anlamlısı nedir? Yakın kelimesinin eş anlamlısı

Yakın eş anlamlısı nedir? Yakın kelimesinin eş anlamlısı

Yakın kelimesi Eski Türkçe kökenli bir sözcüktür. Kişilerin aralarındaki bağın samimi ve sıkı olduğu ilişkileri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatta ve bulmacalarda karşımıza çıkabilen yakın kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yakın kelimesi Eski Türkçe kökenli bir sözcüktür, yakın kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan yakın kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yakın Kelimesinin Eş Anlamlısı

  • Akraba (Arapça kökenli bir kelimedir)
  • Dost ( Farsça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de yakın kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Yakın Kelimesinin Anlamı

  • İnsanların arasındaki bağın sıkı olduğu ilişki.

Yakın Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Sen bizim yakınımız olduğun için düğün sahibi sayılırsın.
  • Ahmet'in ailesi bizim çok eski yakınlarımız.

Yakın Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Ne varsa o eski dostlarda var, aramızdaki vefa hiç eksilmedi.
  • Babamın en yakın dostu ve ailesi bizi yemeğe davet etti.
  • Meryem benim için arkadaştan çok öte sanki akrabam.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yakın eş anlamlısı nedir? Yakın kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA