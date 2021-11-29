Yakın eş anlamlısı nedir? Yakın kelimesinin eş anlamlısı

Yakın kelimesi Eski Türkçe kökenli bir sözcüktür, yakın kelimesinin en az iki tane eş anlamlısı vardır. Bu sözcükleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Kimi zaman sınav sorusu olarak kimi zaman bulmacalarda karşımıza çıkan yakın kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yakın Kelimesinin Eş Anlamlısı

Akraba (Arapça kökenli bir kelimedir)

Dost ( Farsça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de yakın kelimesinin yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Yakın Kelimesinin Anlamı

İnsanların arasındaki bağın sıkı olduğu ilişki.

Yakın Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Sen bizim yakınımız olduğun için düğün sahibi sayılırsın.

Ahmet'in ailesi bizim çok eski yakınlarımız.

Yakın Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı