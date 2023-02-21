Yaklaşık 100 bin öğrenci nakil oldu

21 Şubat tarihi itibarıyla deprem bölgesindeki illerden 10 bine yakın öğrencinin 71 ile nakil işlemi yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkân ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.Bakan Özer'in mesajında illere göre nakli yapılan öğrencilerin sayıları da yer aldı. Buna göre, Ankara'ya 13 bin 110, Mersin'e 10 bin 272, Antalya'ya 9 bin 380, Konya'ya 6 bin 47, İstanbul'a 5 bin 898, İzmir'e 3 bin 831, Muğla'ya 3 bin 629, Aydın'a 3 bin 66, Kayseri'ye 2 bin 940 ve Bursa'ya 2 bin 598 öğrenci nakil oldu.