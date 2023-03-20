Yan Yana Nasıl Yazılır? TDK Yanyana Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yan yana nasıl yazılır hakkında çeşitli araştırmalar ve açıklamalar bulunsa da, çok sayıda vatandaş Türk dili içerisindeki ikilemelerin fazla olmasından ötürü, doğru olan yazım biçimlerini karıştırabilmektedir. Dilerseniz, benzer kelimelerde görüldüğü gibi doğru yazımı sıklıkla merak ve tartışma konusu olan, Yan Yana Nasıl Yazılır? TDK Yanyana Doğru Yazılışı Birleşik Mi hakkındaki tüm detayları birlikte inceleyelim…

Yan Yana Nasıl Yazılır?

Türk dili içerisinde çok sayıda harf ve kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin birçoğu ise birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı tam olarak bilinmeyen ikilemeler olarak bilinmektedir. Yan yana ikilemesi de bahsi geçen konuya örnek olarak bilinmektedir. Yan yana kelimesi Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre; yanyana olarak değil ''yan yana'' olarak yazılmalıdır. Yan yana gibi ikilemelerin doğru yazımını bilmek, günlük yaşantıda sıklıkla kullanmış olduğumuz kelimelerden biri olması sebebi ile oldukça önemlidir. Günlük sosyal yaşamda yahut iş ve mesleki yazışmalarda ihtiyaç duyulduğu halde, yan yana gibi ikilemelerin doğru yazılması büyük önem arz edecektir.

TDK Yanyana Doğru Yazılışı Birleşik Midir yoksa Ayrı Mıdır?

Türkçe dilinin yazım kuralları ve dil bilgisi ne kadar iyi bilinir ise, Türkçe diline o kadar hakim olunabilmektedir. Bu sebeple sayısız kural arasında yer alan ikilemelerin doğru yazılışı ve telaffuzu da, oldukça elzemdir. TDK'ya göre yanyana kelimesinin doğru yazılışı ayrı olacak bir biçimde; ''yan yana'' olarak ifade edilmiştir. Yan yana kelimesi kesinlikle ayrı yazılmalıdır. Birleşik yazıldığı takdirde yazım ve anlam hatası oluşacaktır ve bu yazım hatası, Türkçe için oldukça problemli bir durumdur. Ayrıca; TDK internet sitesinde ''yan yana'' gibi ikilemeler ile alakalı yer alan bir bilgiye göre ise; İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.''