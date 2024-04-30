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Giriş Tarihi: 30.4.2024 12:36 Son Güncelleme: 30.4.2024 12:36

Yanıt Eş Anlamlısı Nedir? Yanıtın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yanıt kelimesi, herhangi bir soruya verilen yanıtı ifade etmek için kullanılıyor. Hem resmi alanlarda hem de günlük konuşmalarda yanıt kelimesi çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle de yanıt kelimesinin yerine kullanılabilecek sözcükler, bir başka deyişle Yanıt eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Dil Kurumu'nun Yanıt kelimesi tanımı ve eş anlamlı kelimeler sözlüğüne göre, Yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, pek sık kullanılan Yanıt kelimesinin tanımı ve Yanıt eş anlamlısı yer almaktadır.

Yanıt Eş Anlamlısı Nedir? Yanıtın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yanıtlamayı ifade eden yanıt sözcüğüne günlük yaşantımızda yoğun olarak başvuruyoruz. Yanıt eş anlamlısı nedir sorusu, hem Türk Dili ya da Dil ve Anlatım dersi görenler hem de bu kelime yerine farklı bir sözük kullanmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yanıt, hukukta, derslerde ve kısaca günlük hayatın her alanında kullanılan bir kelime… TDK'ye göre, Yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir, yerine hangi sözcük kullanılabilir? İşte, Yanıt eş anlamlısı ve Yanıt kelimesinin tanımı...

YANIT KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Yanıt sözcüğünün eş anlamlı kelimesi cevap sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

YANIT NE DEMEK?

Yanıt kelimesi Türkçe'de "geri dönmek" anlamına gelir.

Eski Türkçe yan- "geri dönmek" fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir.

Yanıt kelimesi tarihte bilinen ilk kez yanut "karşılık, bedel, cevap" Kutadgu Bilig (1070) : cevab birse sözke yanut kılsa sözyanıt "cevap" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ] eserinde yer almıştır.

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Yanıt Eş Anlamlısı Nedir? Yanıtın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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