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Giriş Tarihi: 10.7.2023 10:40 Son Güncelleme: 10.7.2023 10:49

Yapay zeka ders başı yapacak!

Yapay zeka, yeni eğitim döneminde YDÜ Mühendislik Fakültesi’nde eğitmen olarak ders başı yapacak. YDÜ’nün YÖDAK onaylı Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nde iki giriş dersini, gelecek dönem yapay zeka verecek. Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zekayı eğitmen olarak kullanması Avrupa’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Yenilikçi teknolojileri eğitim sürecine uyarlayarak iyileştirme hedefiyle yola çıkan üniversite bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yapay zeka ders başı yapacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yapay zeka gibi geleceği şekillendirme potansiyeli taşıyan teknolojilerden korkmadan, bu imkan verdiği yeniliklere adapte olunması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel "Yeniliklerden korkmadan, dışlamadan doğru şekilde kullanarak geleceği bu teknolojiler üzerine inşa edeceğiz" dedi.

Gelecek yıl eğitmen olarak ders başı yapacak olan yapay zeka uygulamasının eğitimi ise Prof. Dr. Fadi Al-Turjman liderliğinde sürdürülüyor. Prof. Dr. Fadi AL-Turjman, "Yapay zeka, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirebilir. Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak öğrencilere özelleştirilmiş ders planları, materyaller ve geri bildirimler sunabilir. Böylece, her öğrenci kendi hızında ve tarzında öğrenebilir" diye konuştu.

Uygulamanın, "Yapay Zeka Mühendisliği" bölümü öğrencilerine yönelik olacağının altını da çizen Prof. Dr. AL-Turjman, "Hayata geçireceğimiz uygulama ile öğrencilerimizin; üzerinde çalışacakları yapay zeka sistemlerini deneyimlemelerini de sağlamış olacağız. Potansiyel dolu bir uygulama, yaratıcı ve ilginç bir fikir. Öğrencilere, yapay zekanın etik ve sosyal etkileri hakkında bilgi verilmeli ve yapay zekanın insanlar üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilmeleri sağlanmalıdır. Bu, yapay zekayı sürdürülebilir ve topluma faydalı bir şekilde kullanabilmelerini sağlar" şeklinde konuştu.

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Yapay zeka ders başı yapacak!
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