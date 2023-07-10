Yapay zeka ders başı yapacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yapay zeka gibi geleceği şekillendirme potansiyeli taşıyan teknolojilerden korkmadan, bu imkan verdiği yeniliklere adapte olunması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel "Yeniliklerden korkmadan, dışlamadan doğru şekilde kullanarak geleceği bu teknolojiler üzerine inşa edeceğiz" dedi.

Gelecek yıl eğitmen olarak ders başı yapacak olan yapay zeka uygulamasının eğitimi ise Prof. Dr. Fadi Al-Turjman liderliğinde sürdürülüyor. Prof. Dr. Fadi AL-Turjman, "Yapay zeka, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenme deneyimlerini kişiselleştirebilir. Öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yönleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak öğrencilere özelleştirilmiş ders planları, materyaller ve geri bildirimler sunabilir. Böylece, her öğrenci kendi hızında ve tarzında öğrenebilir" diye konuştu.

Uygulamanın, "Yapay Zeka Mühendisliği" bölümü öğrencilerine yönelik olacağının altını da çizen Prof. Dr. AL-Turjman, "Hayata geçireceğimiz uygulama ile öğrencilerimizin; üzerinde çalışacakları yapay zeka sistemlerini deneyimlemelerini de sağlamış olacağız. Potansiyel dolu bir uygulama, yaratıcı ve ilginç bir fikir. Öğrencilere, yapay zekanın etik ve sosyal etkileri hakkında bilgi verilmeli ve yapay zekanın insanlar üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirebilmeleri sağlanmalıdır. Bu, yapay zekayı sürdürülebilir ve topluma faydalı bir şekilde kullanabilmelerini sağlar" şeklinde konuştu.