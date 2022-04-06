Yapay zekâ eğitimin hizmetinde: Problem de çözdürüyor müzik de öğretiyor

İzmir SEV İlköğretim Kurumları Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Hüsna Kayafoğlu, öğrencilerin doğru bilgilere erişim sağlaması, öğretmenlerle iletişimlerini geliştirmesi ve geleceğe hazırlanabilmeleri için yapay zekâya hâkim olmaları gerektiğini vurguluyor. Kayafoğlu, eğitimde yapay zekâ kullanımıyla ilgili şu bilgileri verdi:
- DERSLERE ENTEGRE EDİLMELİ: Eğitim alanında yapay zekânın kullanımı çok yeni değil; günümüzde kullanılan birçok yazılım içinde öğrencileri en etkin öğrenme deneyimine ulaştırmayı amaçlayan yapay zekâya sahip sistemler mevcut. Asıl önemli olan, bu sistemleri çocukların yararına kullanmak. Teknoloji, sadece Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri olarak sınırlanmamalı, tüm branş derslerine entegre edilmeli.
- HAYAT BİLGİSİ'NDE DE YAPAY ZEKÂ: Yapay zekânın yaratıcılık imkânlarıyla Sanat derslerinde, görüntü işleme tekniğiyle Hayat Bilgisi dersinde, etik konularıyla Türkçe derslerinde öğrencilerle proje tabanlı çalışmalar geliştirebiliyor.
- ŞİİR DE YAZARLAR BESTE DE YAPARLAR: Mesela sanat derslerinde yapay zekâ teknolojileriyle geliştirilen müzik, resim, şiir vb. sanatsal çalışmaları inceleyen öğrenciler, deep art uygulaması kullanarak, eserler yaratabiliyor. Google'ın sanat alanında yaptığı sanal galerilerini gezebiliyor, sanat alanında geliştirilen yapay zekâ deneylerini keşfedebiliyorlar.
- YAPAY ZEKÂ AİLE ORTAMINDA: Yapay zekâyı hayatlarının her alanında deneyimlemelerini hedeflememiz gerekiyor. Örneğin; evde ailecek bazı uygulamalarla birlikte yapay zekâya karşı oyun oynamalarını teşvik ediyoruz.
İzmir SEV İlköğretim Kurumları Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Hüsna Kayafoğlu
- DUYU ORGANLARI VE YAPAY ZEKÂ: Öğrencilerin, Fen Bilimleri dersi kapsamında duyu organlarımızın görevleriyle ilgili çalışmalar yapmalarını sağlayabiliyoruz.
- BİTKİ VE KUŞ TÜRLERİNİ İNCELEYEBİLİRLER: Çocuklar, doğada gezinirken, tablet bilgisayarlarını tutup, ağaçla, bilmedikleri kuş ve bitki türleriyle ilgili bilgileri öğrenebiliyorlar.
- MATEMATİK KORKUSUNA SON: Özellikle öğrencilere matematiği sevdirme konusunda da yapay zekâdan yararlanıyoruz. Matematiği oyunlarla, yapay zekâ uygulamalarıyla öğreterek, öğrenmeyi kalıcı kılmayı hedefliyoruz.
- GEOMETRİYİ DAHA NET ANLIYORLAR: Matematiği sevdiren uygulamalar, günlük hayatta da kullanılabiliyor. Mesela geometriyi öğretirken, günlük yaşamdan örnekler ve öğrencilerin geometrik cisimleri daha net gözlerinde canlandırabilecekleri programlar var.
- DATA USTALARI YETİŞİYOR: 2000'li yıllardan itibaren büyük önem kazanan data yani veri toplama ve analiz etme işi artık günümüzün vazgeçilmez meslekleri arasına girdi. Çocukları küçük yaşlarda bu alanda eğitmemiz gerekiyor. Öğrencileri yaptıkları her çalışmada verileri toplamaya yönlendiriyoruz.
- HAYAL VE TEKNOLOJİ BİRLEŞİYOR: Yapay zekâ, çocukların ürettikleri verinin değerini öğrenmelerini, ufuklarının genişlemesini sağlıyor. Çocuklar, hayalperestlikleriyle ve büyük öğrenme yetenekleriyle yeni teknolojilerle etkileşim kurup yenilik yapma konusunda ilham alabiliyor.
- MERAK VE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ: Yapay zekâ öğrenimi sayesinde çocuklar sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabiliyor, sosyal ortamlarında karşılaştıkları problemlerin çözüm yollarını araştırabiliyor. Bu, çocukların hem meraklarını hem de problem çözme becerilerini geliştiriyor.
YAPAY ZEKÂ EĞİTİMDE NELER VADEDİYOR?
- Her öğrencinin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayarak, güçlü ve zayıf yönlerine göre öğretimi planlayabilir.
- Öğrencinin öğrenme stilini ve var olan bilgisini ölçebilir.
- Birçok öğrenci bir soruyu yanlış yanıtlıyorsa, öğrencilerin eksik olduğu noktaya odaklanılabilir.
- Öğrenciler, öğrenme için gerekli hataları yapma konusunda kendilerini rahat hissedebilir.
- Özel ihtiyaçları olan engelli öğrencilerin daha adil bir eğitime erişmelerine yardımcı olabilir.
- Temel akademik becerileri ve daha fazlasını öğreten etkileşimli oyunları kullanabilir.
- Öğrenciler; bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, eğitim robotları vb. teknoloji ile büyük miktarda veri toplayabilir.
- Öğrencinin bir problemi çözme konusunda ne kadar sebat ettiğini veya belirli bir konuyu ne kadar derinleştirmeye çalıştığını analiz edebilir.