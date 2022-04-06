Giriş Tarihi: 6.4.2022 12:50 Son Güncelleme: 6.4.2022 12:52

Yapay zekâ eğitimin hizmetinde: Problem de çözdürüyor müzik de öğretiyor CEYDA KARAASLAN

Günümüz dünyasında giderek gelişen, geleceğin ise olmazsa olmazı yapay zekâ, eğitim ve öğretim süreçlerini de şekillendiriyor. Uzmanlar teknolojik gelişmelerin ve yapay zekânın farklı alanlarda kullanımının, eğitim ve öğretim süreçlerini de değiştirdiğine dikkat çekiyor.