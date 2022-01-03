Yapay zeka sağlık sektöründe

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi, yapay zeka desteği ile farklı kanser türlerinde hangi nükleer tıp görüntüleme cihazının daha iyi olduğuna karar verilmesinden, bir hastaya hangi ilacın en uygun olduğunun belirlenmesine; hangi COVID-19 antijen ya da PCR testinin kullanımının daha uygun olduğuna kadar çok geniş bir yelpazede en doğru kararın verilmesine rehberlik ediyor. "Çok Kriterli Karar Alma" modelini dünyada sağlık süreçlerine uygulayan ilk merkez olan Sağlıkta Yöneylem Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde açıldı.

İLK KEZ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE

Dünyada her geçen gün önemi artan çok kriterli karar alma yöntemi, herhangi bir alanda kullanılacak bir ürünü ya da alınacak bir kararı; maliyet, etkinlik, ulaşılabilirlik, kullanıcı dostu olma gibi onlarca kriter üzerinden alternatifleriyle kıyaslayarak en uygun seçeneğin belirlenmesine olanak sağlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Merkezi, çok kriterli karar alma modelini; yapay zeka destekli alt yapısı ile hangi hastaya hangi ilacın uygun olduğunun belirlenmesinden, hastanelerde kullanılacak cihazların seçimine ve COVID-19'un teşhisinde kullanılacak en uygun PCR ve antijen kitlerini tespitine kadar çok geniş bir yelpazede, dünyada ilk kez sağlık sektörüne uygulayacak.

MÜHENDİSLİKTE AKTİF OLACAK

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Sağlıkta Yöneylem Merkezi'nin Yakın Doğu Üniversitesi'nin 33'üncü araştırma merkezi olduğunu hatırlatarak, yeni merkezin, ağırlıklı olarak sağlık alanında faaliyet göstereceğini, ayrıca özellikle medikal ürün geliştirme aşamasında bu alanın ayrılmaz bir parçası olan mühendislik projelerinde de aktif olarak yer alacağını söyledi.