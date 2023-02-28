Yaralar öğretmenlerle birlikte sarılıyor

Depreminyaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarından barınmaya, sıcak yemek hizmetinden temel ihtiyaçların sağlanmasına çok sayıda başlıkta tüm birimleriyle seferber olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bölgedeki psikososyal destek faaliyetlerine devam ediyor. Bakan Özer "Her şart altında eğitime devam" yaklaşımıyla deprem bölgesindeki illerde 418 psikososyal destek çadırı kurulduğunu belirtti. Deprem sonrası hem öğrenciler hem de velilerdeki olumsuz duyguların etkilerini azaltmak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Özer, görevli öğretmen ve psikolojik danışmanlar ile yürütülen çalışmalarla 418 psikososyal destek çadırı ve 88 hastane sınıfında 691 bin 284 öğrenci ve veliye ulaşıldığını dile getirdi. Bu sayının 277 bin 599'unun velilerden, 413 bin 685'inin öğrencilerden oluştuğunu belirten Özer, diğer taraftan 71 ilde de tüm kademelerde öğrencilere psikososyal destek kapsamında "deprem psikoeğitim programı" uygulanacağını anımsattı.