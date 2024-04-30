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Haberler Eğitim Haberleri Yarar Eş Anlamlısı Nedir? Yararın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 30.4.2024 14:11 Son Güncelleme: 30.4.2024 14:11

Yarar Eş Anlamlısı Nedir? Yararın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe’de bulunan çok sayıdaki kelimenin yedeği olarak da görülebilecek olan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri bulunmaktadır. Bu kelimelerden birisi olan Yararın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler “Yarar Eş Anlamlısı Nedir?” sorusuyla araştırmalarına devam ediyor. Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağıyla merak edilen Yarar Eş Anlamlısı Nedir? sorusunun yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Yarar Eş Anlamlısı Nedir? Yararın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Konuşma dilinde ve yazma dilinde de sıklıkla kullandığımız eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler, kitap, dergi, makale, haber, köşe yazısı ve daha pek çok türdeki basılı ve dijital türdeki kaynaklarda kullanılmaktadır. Bu kelimelerden olan Yararın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ile ilgili bilgi edinmek ve sözcük dağarcığına yeni bir kelime kazandırmak isteyenler "Yarar Eş Anlamlısı Nedir?" sorusu üzerinde araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. En güvenilir kaynak olan Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük ile öğrenilmek istenen Yarar Eş Anlamlısı Nedir? sorusuna ilişkin yanıtlar ve konunun daha net, anlaşılır olması için ünlü yazarların eserlerinde yer alan bölümlerle örnekli açıklamaları şöyle;

YARAR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Türk Dilinde yer alan ve diğer dillerden geçen pek çok sözcüğün anlam ve tür bakımından aynısı ancak yazılış bakımından farklılık gösteren eş anlamlıları (anlamdaşları) bulunmaktadır. Bu kelimeler yazılı metinlerde ya da konuşma esnasında sözcük çeşitliliği ve kelime tekrarına düşmemek açısından oldukça önemli role sahiptirler. Bu önem eğitim - öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere belirli sınıflarda Türkçe derslerinde konu olarak öğretilirken, okul sınavlarında, kompozisyon ödevlerinde ve hemen her öğrenci için önemli yeri olan liselere ve üniversitelere giriş sınavlarında Türkçe testinde yer alan paragraf sorularında ya da başlı başına soru olarak sorulabilmektedir.

Yarar kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlük kaynağında yer alan eş anlamlı (anlamdaş) sözcükleri

  • Fayda
  • Avantaj

olarak yer almaktadır.

Kurallı ve anlamlı bir Türkçe tümcede yer alan yarar kelimesinin yerine yukarıda bulunan sözcüklerin eklenmesi sonrasında söz konusu cümlede anlam, yapı ve tür bakımından herhangi bir değişim, farklılaşma oluşmayacaktır.

YARAR NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel Türkçe sözlükte, isim ve sıfat türlerinde yer alan yarar kelimesinin anlamları şu şekilde;

İSİM

  • Anlam 1: Herhangi bir çalışmada, işte kazanılan başarı, iyi sonuç olarak açıklanmaktadır.

Buna örnek olarak Attila İlhan'ın eserinde bulunan

"Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."

ifadesi örnek verilebilmektedir.

  • Anlam 2: Menfaat ve Çıkar anlamlarına da gelmektedir.

Örnek verilecek olursa

Kızılay yararına bir balo.

ifadesi açıklayıcı olacaktır.

SIFAT

  • Anlam 3: Sıfat türünde kullanılan yarar kelimesi işe yarayan, uygunluğu bulunan ve elverişli olarak açıklanmaktadır.

Yahya Kemal Beyatlı'nın eserindeki

"Sanat yalnız insanları ıslah etmeye yarar bir vasıtadır."

ifadesi buna örnek olarak gösterilebilmektedir.

Diğer eş anlamlı kelimeleri öğrenmek isteyenler için;

DOKTOR EŞ ANLAMLISI

YAŞAM EŞ ANLAMLISI

ZAMAN EŞ ANLAMLISI

GÖREV EŞ ANLAMLISI

MİLLET EŞ ANLAMLISI

SÖZCÜK EŞ ANLAMLISI

ULUS EŞ ANLAMLISI

UZAK EŞ ANLAMLISI

ÖĞRETMEN EŞ ANLAMLISI

AKIL EŞ ANLAMLISI

HAYAT EŞ ANLAMLISI

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Yarar Eş Anlamlısı Nedir? Yararın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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