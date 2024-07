Yaşar, etki sıralamasında dünya listesinde

Dünyadaki yükseköğrenim kurumlarıyla ilgili araştırmalar yapan İngiltere merkezli Times Higher Education (THE), "Üniversitelerin Etki Sıralaması 2024" raporunu yayınladı. Yaşar Üniversitesi, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan listede yer aldı. THE Etki Sıralaması, küresel ölçekteki üniversitelerin Birleşmiş Milletler tarafından ortaya koyulan "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ndeki 17 amacı gerçekleştirme başarısını değerlendiriyor. Her sene yayınlanan raporda üniversitelerin toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüyor. Farklı başlıklara ayrılan üniversite etki sıralamasına bu yıl 125 ülkeden 2 bin 152 üniversite dâhil edildi. Türkiye'den ise 61 devlet, 30 vakıf, 1 özel üniversite listede yer aldı. Yaşar Üniversitesi, listeye 8 başlıkta girerek başarısını yineledi.Yaşar Üniversitesi, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı", "Sorumlu Tüketim ve Üretim" ve "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" alanlarında dünya genelinde 401-600 sıralamasında yer aldı. "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Erişilebilir ve Temiz Enerji" ve "Eşitsizliklerin Azaltılması" alanlarında 601-800 bandında, "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" alanında 801-1000 sıralamasında, "Hedefler İçin Ortaklıklar" alanında ise dünya genelinde 1001-1500 sıralamasında yer aldı.Birleşmiş Milletler'in 17 ana başlıktaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için küresel sorunlarla mücadelede üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı bu konuların çözümüne katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi. Üniversite olarak 2015 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzaladıklarını hatırlatan Ahmet Yiğitbaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik kavramı 3 temel unsurdan oluşuyor. Bu unsurlar, Çevresel Yönetim, Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişim. Çevresel Yönetim, yeşil enerji, enerji verimliliği ve geri dönüşüme odaklanmakta. Üniversite olarak bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde TS-EN-ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk yükseköğretim kurumuyuz. Bir diğer unsur olan ekonomik büyüme, inovasyon ve AR-GE'nin önemine dikkat çekmekte. Akademik çalışmaların ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. KOSGEB Destekli Kuzey İzmir TEKMER'in kurucuları arasında yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik kavramının üçüncü unsuru olan Sosyal Gelişim ise istihdam yaratma, beceri geliştirme, eğitim gibi konulara yönelmekte. Bu kapsamda, tüm bu kavramların bilincinde, duyarlı bireyler yetiştirmeye odaklanmış durumdayız. Akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızla birlikte, geleceği iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."