Yat Limanı Bulmaca Cevabı Nedir? Bulmacada Yat Limanı Ne Demek, 6 Harfli Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Yat limanı bulmaca cevabı nedir sorusunun yanıtını, bulmaca çözerken "yat limanı" kelimesinin eş anlamlısını bulamayan kişiler araştırırlar. Bazen, bulmaca çözerken soruların yanıtını bulamamak ve bu soruların yanıtlarını araştırmak oldukça doğaldır. Sevilen bir oyun olan bulmacada sık sorulan bir soru olan yat limanı sorusunun yanıtını bulmak için "bulmacada yat limanı ne demek, yat limanının eş anlamlısı nedir gibi sorular araştırılmaktadır. İşte yat limanının bulmaca cevabı…

Yat Limanı Bulmaca Cevabı Nedir?

Kare, çengel ya da diğer türde bulunan pek çok bulmaca çeşidinde benzer sorular sorulabilir. Bulmacalarda sıkça sorulan bir soru olan "yat limanı" sorusunun yanıtı 6 harflidir ve yalnızca 1 tane cevabı bulunmaktadır. Başka bir yanıtı olmayan bu sorunun cevabı "Marina" olarak karşımıza çıkar. Marina kelimesinin anlamı ise; 'küçük teknelerin ve yatların barınması için özel bir mendirek ile çevrilen veya bir liman içerisinde ayrılan deniz alanı, yat limanı' şeklinde karşımıza çıkar.