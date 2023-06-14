Yaz tatili başlıyor

MilliEğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitimöğretim yılı yarın tamamlanacak. Yaklaşık 19 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi nedeniyle bir süre eğitime ara verilen deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak. MEB, tatilde yaz okulları da açacak. Yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için başvurular 15-18 Haziran'da alınacak. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminin yaz tatilindeki telafi programı, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.