Yazar ve şair Ali Nesim, mezarı başında anıldı

Girne Belediyesi eski Başkanı Nidai Güngördü Ali Nesim'in çok önemli işlere imza attığını belirterek, bu önemli işlerden birinin de her yıl düzenlenen Zeytinlik Festivali olduğunu ifade etti. Program daha sonra Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Irmak Kuzukesen'in okuduğu "İnsan Olmak" adlı deneme yazısı ile devam etti. Ardından yine Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Hilal Kaçmaz, Mustafa Kerim Tarlacı ve Yekda Umut Kösen, Ali Nesim hocanın yazmış olduğu şiirleri seslendirdi.

Düzenlenen panelde Ali Nesim'in edebi ve insani yönleri aktarıldı.

Anma programının ardından oturum başkanlığını YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır'ın yaptığı panele geçildi. Panelde, YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut, Ali Nesim'in şiirlerini değerlendirerek, Nesim'in zeytin ağaçları konusundaki hassasiyetinin altını çizdi. Doç. Dr. Gökbulut, konuşmasının devamında Ali Nesim'in manzum öykülerini nesre yakın bir tarzda kaleme aldığını ve şiire ait birçok unsuru (kafiye, redif, ses tekrarları) kullanmayı tercih etmediğini ifade etti.

Panele konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Özel Kalem Müdürü Dr. Çağın Zort ise Ali Nesim ile bir dönem birlikte çalıştıklarını ve Nesim'in insan sevgisiyle dolu yardımsever birisi olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur da Kıbrıs Türk kültürü içerisinde önemli bir yere sahip olan Ali Nesim'in, yazmış olduğu eserlerde Kıbrıs adasını ve Kıbrıs Türk'ünü anlattığını belirtti. Prof. Dr. Öznur, "Eserleriyle Kıbrıs Türklerinin duygu ve düşüncelerine tercüman olan Ali Nesim hoca, araştırmalarında da Kıbrıs konusunda karanlıkta kalmış olan birçok hususu aydınlatır" dedi.