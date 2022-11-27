Yazdığı hikâyelerin gelirini öğrencilerine bağışladı

Ağrı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere hem katkı sağlamak hem de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 10 kitap ve bir değerlendirme testinden oluşan bir hikâye seti kaleme alan Yunus Emre İlkokulu Müdürü Mustafa Taştan, satışa çıkan setin gelirini öğrencileri için harcıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin lirayı öğrencilerine bağışlayan Taştan, kitapları, milli ve manevi değerleri yeni ve özgün bir yaklaşımla çocuklara aktarmak maksadıyla kaleme aldığını söyledi. Taştan, "Çocuklarımıza bilimsel verileri verirken aynı zamanda milli ve manevi bilgileri de beraberinde vermeye çalıştım. Bu metodu kullanarak alanında özgün bir eser ortaya koymak istedim. Ayrıca her bir hikâyede ele aldığım varlıklar bazı illerimize özgü ve o ilin sembolü varlıklar olduğundan o illerin tanıtılmasına vesile olmaya çalıştım. Mesela Diyarbakır'ın karpuzu, Denizli'nin üzümü, Ağrı'nın dağı gibi... Yayınevinin satışını yaptığı kitapların gelirinden bana düşen miktarı ihtiyacı olan öğrencilerimin okul ve kırtasiye ihtiyaçları için kullanıyorum. Yeter ki çocuklarımız güzel bir gelecek kursunlar" ifadelerini kullandı.